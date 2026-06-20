El ministro paquistaní del Interior llega a Irán tras suspensión de negociaciones con EEUU

Teherán, 20 jun (EFE).- El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a Irán para reunirse con altos cargos de la República Islámica, después de la suspensión de la ronda de negociaciones entre Teherán y Washington que debía celebrarse el viernes en Suiza.

El avión que transportaba al ministro paquistaní aterrizó a mediodía en la ciudad nororiental de Mashad, según informó la agencia Tasnim.

Poco antes de su llegada, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, anunció que Naqvi se reunirá con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y con el ministro del Interior, Eskandar Momeni.

En declaraciones a la agencia ISNA, Bagaei afirmó que el viaje se realiza en el marco de los esfuerzos de Islamabad como mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

No está claro si las reuniones tendrán lugar en Mashhad o si Naqvi se trasladará a Teherán más tarde.

La visita del ministro paquistaní del Interior a Irán se produce después de la firma del acuerdo de paz entre Teherán y Washington el pasado miércoles, bajo la mediación directa del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a las hostilidades en la región.

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Las partes tenían previsto reunirse el viernes en Bürgenstock (Suiza) para iniciar las negociaciones sobre un acuerdo definitivo, centrado en el programa nuclear iraní, bajo la mediación de Pakistán y Catar.

Sin embargo, Teherán canceló a última hora el viaje de su delegación debido a los continuos bombardeos israelíes en el sur del Líbano, donde, según el memorando de entendimiento, debe haber también un alto el fuego.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habló el viernes con el presidente libanés, Joseph Aoun, para coordinar una quinta ronda de diálogo bilateral entre Israel y el Líbano —en la que no participa Hizbulá— que se celebrará en Washington del 23 al 25 de junio.

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Sin embargo, los ataques israelíes contra el sur del Líbano continuaron este sábado y causaron al menos cinco muertos, pese a la tregua en vigor desde el viernes entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán. EFE