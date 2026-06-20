Isa Pantoja y Asraf Beno celebran el primer cumpleaños de Cairo con una súper fiesta arropados por Anabel Pantoja

Isa Pantoja y Asraf Beno han celebrado por todo lo alto el primer cumpleaños de su hijo pequeño, Cairo, un día muy especial para la pareja, que atraviesa una etapa tranquila y consolidada en lo familiar. El niño, fruto de su relación y hermano pequeño de Alberto, el hijo que la joven tuvo en una relación anterior, se ha convertido en el gran motor de su vida y en el centro de muchas de las decisiones que han tomado en estos últimos meses, priorizando la estabilidad del hogar y del pequeño.

Hasta el lugar de la celebración, en los jardines de La Tipuana, llegaba Isa Pi con una sonrisa, demostrando la ilusión con la que afronta este primer cumple de su pequeño. Cercana pero prudente, evitaba desvelar detalles sobre la lista de invitados y, en concreto, si su prima Anabel Pantoja estaba entre ellos, prefiriendo centrarse en disfrutar del día y en mantener ciertos aspectos en la intimidad.

PUBLICIDAD

Minutos después, era precisamente la sobrina de la tonadillera quien aparecía en la fiesta del primer cumpleaños de Cairo, dejando claro que, al menos en esta ocasión, la familia se reúne para celebrar. De buen humor y muy predispuesta, acomapñada tanto de su hija Alma como de su pareja David Rodríguez, la colaboradora aseguraba: "Sí, a disfrutar, es el cumpleaños de mi sobrino, y a disfrutar que es un día de niños, y a pasármelo bomba. ¿Vale, chicos?", subrayando que su objetivo era centrarse en el pequeño y en pasar un buen rato.

Isa y Asraf ejercieron de perfectos anfitriones, pendientes de los invitados y volcados en que no faltara detalle en esta "súper fiesta" dedicada a Cairo. En los jardines de La Tipuana se pudo ver a la pareja charlando, recibiendo a familiares y amigos y compartiendo sonrisas en un ambiente distendido y familiar. Entre los asistentes destacaron rostros muy queridos en el entorno de Isa, como Loli la Quiosquera y Cristina "la Piloto", que no quisieron perderse un día tan señalado para el pequeño de la casa.

PUBLICIDAD