La apertura de dos nuevas oficinas comerciales en Estados Unidos, que se sumarán a las cinco ya existentes, marca el interés del Gobierno español por intensificar la cooperación económica bilateral. Según informó Europa Press, esta decisión se produce en medio de críticas recientes del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que cuestionó la negativa de España al uso de bases militares conjuntas y del espacio aéreo por parte de Estados Unidos y puso en duda el papel de la OTAN si Washington no puede disponer de estos recursos cuando lo considera necesario. Ante esto, el Ejecutivo ha reiterado que las relaciones bilaterales con Estados Unidos se encuentran en un momento estable y normal y ha subrayado el compromiso de España con el derecho internacional, la cooperación económica y la estabilidad diplomática.

De acuerdo con Europa Press, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, defendió que España es un “socio fiable” en respuesta a los reclamos de Marco Rubio. Rubio había manifestado que la OTAN carece de sentido “si sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados, mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos”, aludiendo al mal acuerdo que, a su juicio, esto representa. En la conferencia posterior al Consejo de Ministros, Saiz insistió, según publicó Europa Press, que la relación entre ambos países es “absolutamente normal y fluida” tanto en el área diplomática como en otros niveles de gobierno.

El Ejecutivo resaltó que la cooperación va más allá de la política y abarca un intercambio económico considerable. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció la apertura de nuevas oficinas comerciales en territorio estadounidense, destacando que empresas españolas mantienen inversiones activas en ese país y que Estados Unidos también se presenta como uno de los principales destinos inversores para capital español, detalló Europa Press.

La portavoz también reiteró, según consignó Europa Press, que la postura de España en materia de derecho internacional —como la defensa de este marco en relación con conflictos como la guerra en Irán— no implica un distanciamiento del vínculo transatlántico. Saiz recalcó que el Gobierno español permanece firmemente posicionado “al lado del derecho internacional” y puntualizó que esto no resulta incompatible con ser “un socio fiable y leal” para Washington, manteniendo relaciones fluidas y estables a todos los niveles institucionales.

Por otra parte, informó Europa Press, la representante del Ejecutivo condenó los ataques perpetrados contra misiones de paz de Naciones Unidas en Líbano, hechos en los que fallecieron tres cascos azules en menos de veinticuatro horas. Saiz calificó estos ataques como “una agresión injustificable a toda la comunidad internacional” y trasladó las condolencias del Gobierno a las familias de las víctimas. Subrayó que agresiones contra tropas desplegadas bajo el mandato de Naciones Unidas podrían clasificar como crímenes de guerra, en concordancia con las declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres.

La ministra enmarcó estos sucesos en un conflicto extendido que, tras más de un mes desde su inicio, acumula miles de fallecidos, decenas de miles de heridos y millones de desplazados, al tiempo que se expande a nuevas áreas e incrementa la inestabilidad en la región, reportó Europa Press. Señaló el cruce de una “línea roja” y defendió nuevamente la postura del Ejecutivo español contraria a la guerra, calificándola como “ilegal” y fundamentando esta oposición en una visión del orden internacional gobernado por normas y no por la imposición de la fuerza.

Los diferentes pronunciamientos muestran la intención del Gobierno de España de mantener relaciones estables con socios internacionales como Estados Unidos, sustentadas tanto en el respeto a los acuerdos diplomáticos y militares existentes como en la voluntad de desarrollar la cooperación económica. Además, la posición expresada sostiene que la colaboración al interior de organismos multilaterales sigue firme, aun cuando se presenten desacuerdos puntuales respecto al uso de infraestructuras militares y a la aplicación del derecho internacional en situaciones de conflicto.

Europa Press relató que, a pesar de las diferencias expresadas por parte de funcionarios estadounidenses, el Ejecutivo reitera el compromiso con los principios que rigen la cooperación transatlántica, incluyendo la defensa de la legalidad internacional y la inversión mutua. La respuesta oficial señala que, frente a los retos actuales en materia de seguridad y estabilidad internacional, España continuará actuando conforme a acuerdos multilaterales, procedimientos establecidos y principios de política exterior, manteniendo el vínculo con Estados Unidos en un marco de diálogo y entendimiento.