El incendio en Losar de la Vera afecta a unas 490 hectáreas, principalmente de matorral de alta montaña

La zona afectada por el incendio presenta una extensión aproximada de 490 hectáreas de vegetación de alta montaña en Losar de la Vera, según los datos emitidos por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Según informó la agencia Europa Press, las autoridades mantienen la situación bajo un nivel de alerta cero, aunque el incendio permanece activo y se intensifican las tareas para evitar que las llamas se propaguen a nuevas áreas.

El incendio, que se declaró en esta localidad de la provincia de Cáceres, implicó la activación de un amplio dispositivo que incluye recursos terrestres y aéreos. Tal como publicó Europa Press, han sido movilizadas unidades pertenecientes tanto al Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dentro del operativo participan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y tres equipos helitransportados, apoyados por cinco helicópteros ligeros y uno de mayor capacidad. A estos medios se suman dos aviones, un agente del Medio Natural y un técnico especialista en tareas de extinción, reportó Europa Press.

Las autoridades realizaron un despliegue diseñado para controlar el avance del fuego, dada la presencia predominante de matorral de alta montaña, lo que complica las labores y requiere del uso combinado de medios terrestres y aéreos. El medio Europa Press detalló que el personal especializado trabaja en la construcción de cortafuegos y en el enfriamiento de zonas calientes para minimizar la posibilidad de que el incendio recobre fuerza debido a factores como el viento o las condiciones secas del terreno.

Aunque la superficie comprometida es significativa, las autoridades informaron a Europa Press que hasta el momento no se ha elevado el nivel de emergencia y no han sido necesarias evacuaciones. Los esfuerzos de los equipos desplegados buscan contener las llamas en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad del entorno natural y de la población local.

La presencia en la zona de cinco helicópteros de ataque rápido y uno pesado ha permitido realizar descargas directas sobre los focos más intensos, mientras los aviones colaboran en la dispersión de aglomeraciones de humo y en la vigilancia aérea para detectar posibles rebrotes. Los equipos helitransportados han jugado un papel relevante en el acceso a áreas donde las condiciones geográficas impiden el paso seguro de las cuadrillas terrestres.

Europa Press informó que a lo largo de la jornada se monitoriza de manera continua la evolución del fuego mediante sistemas de coordinación entre los distintos equipos desplegados y las autoridades de gestión forestal. Las temperaturas, la dirección del viento y la humedad relativa del ambiente se consideran factores clave para la toma de decisiones en tiempo real sobre el despliegue de medios y la asignación de recursos.

Las labores de extinción también contemplan el trabajo de agentes del Medio Natural, encargados de asesorar al operativo en la protección de hábitats de especies autóctonas y en la prevención de daños en zonas especialmente sensibles. El técnico de extinción asignado coordina la labor de las brigadas, garantizando la seguridad y la eficacia de las acciones ejecutadas sobre el terreno.

El origen del incendio no ha sido comunicado por las autoridades, pero el ambiente seco y la acumulación de matorral en la alta montaña se identifican como factores que favorecen tanto la ignición como la rápida propagación de las llamas, según consignó Europa Press. Mientras el escenario se mantiene bajo observación, los equipos continúan trabajando para que la emergencia no evolucione a niveles más graves.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural informa de un seguimiento exhaustivo de la situación y mantiene un canal abierto de comunicación con la población, a fin de informar sobre cualquier cambio relevante en el estado del incendio y sobre las medidas adoptadas para proteger tanto a los habitantes como al entorno natural afectado, publicó Europa Press.