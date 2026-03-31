El Gobierno defiende que España es un "socio fiable" ante las críticas de EEUU por vetar el uso de bases y espacio aéreo

La apertura de dos nuevas oficinas comerciales en Estados Unidos por parte del Gobierno español formó parte de los anuncios comunicados tras la reciente reunión del Consejo de Ministros. Según informó Europa Press, la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, relacionó estas medidas con la continuidad de los lazos económicos bilaterales, pese al contexto actual de críticas provenientes de autoridades estadounidenses vinculadas al uso de las bases militares y del espacio aéreo compartidos por ambos países.

De acuerdo con Europa Press, Elma Saiz respondió a los cuestionamientos formulados por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien manifestó su descontento después de que España vetara el acceso estadounidense al espacio aéreo y a las instalaciones militares conjuntas. Rubio expresó además dudas acerca de la utilidad de la OTAN en circunstancias donde Estados Unidos no puede emplear esas infraestructuras “cuando lo necesita”. En sus palabras, “Pero si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno”.

La portavoz del Gobierno español afirmó que la relación bilateral en materia diplomática, comercial y militar permanece “absolutamente normal y fluida”, tanto en los contactos institucionales como en los niveles ejecutivos. Europa Press detalló que Saiz enfatizó la apuesta de las empresas españolas en territorio estadounidense y subrayó el papel de España como destino inversor de relevancia para capital estadounidense.

En ese marco, Saiz reiteró que el Ejecutivo español defiende el derecho internacional en los diferentes escenarios de conflicto, citando el caso de la guerra en Irán como ejemplo de la aplicación de esa política. Según consignó Europa Press, la portavoz negó que este posicionamiento implique ruptura alguna en el vínculo transatlántico entre ambos países. La ministra aseguró que España persiste como “un socio fiable y leal” dentro de las alianzas establecidas, manteniendo canales de cooperación abiertos a todos los niveles con Estados Unidos.

Por otro lado, Europa Press reportó que Saiz condenó de manera categórica los ataques perpetrados recientemente contra las misiones de paz de Naciones Unidas en Líbano. En estos incidentes murieron tres cascos azules en un periodo de 24 horas. La funcionaria transmitió las condolencias del Gobierno español a las familias de las víctimas y calificó los ataques como “una agresión injustificable a toda la comunidad internacional”. Esta calificación coincide con el análisis del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien apuntó que tales hechos “podrían tratarse de crímenes de guerra”.

La portavoz contextualizó la gravedad de este tipo de acciones dentro del escenario general del conflicto en la región, que tras más de un mes desde su inicio, registra miles de personas fallecidas, decenas de miles de heridos y millones de desplazados, además del agravamiento de la inestabilidad y la extensión de la violencia a nuevas zonas. “Se ha cruzado una línea roja”, afirmó Saiz, según reprodujo Europa Press.

En sus declaraciones, la ministra insistió en la posición del Ejecutivo español contraria a la participación en la guerra, definió el conflicto como “ilegal”, y recalcó la importancia de fundamentar el orden mundial en reglas y acuerdos multilaterales, rechazando cualquier modelo basado en relaciones de fuerza. Según reportó Europa Press, esta postura encuentra respaldo en la orientación general de política exterior mantenida por el actual Gobierno.

Finalmente, respecto a la gestión de las bases militares conjuntas y la cooperación en seguridad, Saiz optó por no producir comentarios adicionales acerca de las críticas concretas mencionadas por el secretario de Estado de Estados Unidos. Europa Press resumió la intervención de la portavoz como una reafirmación de la voluntad de mantener relaciones estables y pragmáticas con Washington, tanto en el ámbito estrictamente bilateral como en el marco de la Alianza Atlántica.