De la Fuente muestra su "repulsa total" ante los cánticos racistas: "Son intolerables"

Luis de la Fuente remarcó la necesidad de identificar y excluir de los estadios a aquellas personas que aprovechan el fútbol para manifestar actitudes violentas y antidemocráticas, tras los incidentes de cánticos xenófobos registrados en el RCDE Stadium durante el empate sin goles entre la selección española y Egipto. Según publicó el medio de comunicación, el seleccionador nacional expresó que estos comportamientos deben ser calificadamente apartados de la sociedad y enfatizó estar en desacuerdo con cualquier manifestación de ese tipo en escenarios deportivos.

De acuerdo con la información de la fuente, durante el encuentro amistoso disputado en el estadio barcelonés, una parte de la grada emitió repetidos cánticos “Musulmán el que no bote”, lo que motivó la actuación de la organización y la reacción de la mayor parte del público, que respondió con silbidos dirigidos a quienes entonaban los insultos. El diario consignó que Luis de la Fuente trasladó su “total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto”, considerando los incidentes “intolerables”. En rueda de prensa, el técnico explicó que no discutió lo sucedido con el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, pero manifestó estar convencido de que la postura sería coincidente respecto a la condena de estos hechos.

El seleccionador nacional detalló que desconocía el protocolo específico de intervención en este tipo de situaciones durante eventos futbolísticos, aunque relató que un mensaje apareció en el marcador para advertir sobre lo que estaba sucediendo, tras lo cual la mayoría de los espectadores mostró su desaprobación hacia quienes continuaban con los cánticos. “El fútbol no es violento, los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio, y son así en el teatro, en el autobús o en un bar. A esos violentos hay que apartarlos de la sociedad, identificarlos y alejarlos. Cuanto más lejos, mejor”, manifestó Luis de la Fuente, según reportó el medio.

El mismo medio indicó que al ser consultado sobre el debut del portero Joan Garcia en Cornellà, en medio de pitos provenientes de un sector del público, De la Fuente optó por no profundizar en la polémica relacionada con la reacción parcial de la afición. El seleccionador respondió escuetamente: “No te voy a contestar. La pregunta se contesta por sí misma. En mi pueblo dirían 'qué nivel, Maribel'”, interviniendo así en un intercambio con un periodista seguidor del RCD Espanyol, quien le sugirió que la designación de Joan Garcia como debutante en ese estadio representó una falta de respeto para el club, dado que el jugador actualmente actúa para el Barça y el partido se jugó en la que fue su casa.

En cuanto al rendimiento deportivo del equipo nacional, el entrenador afirmó que se siente satisfecho, según consignó el medio, expresando que, aunque el marcador terminó igualado y sin goles, no se presentaron bajas por lesiones, hubo espacio para estrenos de jugadores y se analizaron distintas situaciones tácticas que podrían repetirse en el futuro. De la Fuente subrayó la importancia de todos estos aspectos y valoró el esfuerzo del grupo, además de la dificultad inherente a los partidos internacionales.

Tal como publicó la fuente, De la Fuente destacó en particular la aportación del centrocampista Fermín López, quien ingresó tras el descanso y protagonizó varias acciones de peligro hacia el final del encuentro, convirtiéndose en el jugador que más cerca estuvo de romper el empate inicial. El seleccionador valoró positivamente la actitud activa y el dinamismo mostrados por López en el terreno de juego.

Con vistas a la próxima convocatoria para el Mundial, el técnico español anticipó que continuará centrado en el seguimiento individualizado de los jugadores a lo largo de la temporada. Explicó que resulta clave considerar el estado físico, la cantidad de minutos disputados y la incidencia de cada futbolista en sus respectivos clubes, así como analizar características de los rivales. Añadió que la vigilancia atenta sobre quienes podrían integrar la lista definitiva será un elemento esencial en la gestión previa al torneo internacional.

En la posición de guardameta, De la Fuente reconoció la dificultad de reducir el grupo a solo tres jugadores, mencionando a Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia como opciones. Señaló que, si dependiera únicamente de su preferencia, optaría por convocar a los cuatro, ya que la competencia interna contribuye a elevar el nivel general y complica la selección final.

El entrenador también hizo referencia al contexto del fútbol internacional, refiriéndose al hecho de que equipos de tradición, como Italia, quedaron fuera del próximo Mundial. “Es muy difícil clasificarse, incluso para un Mundial con 48 selecciones. Italia se queda fuera por tercera vez y eso demuestra lo complicado que es, no ya competir, sino llegar”, expresó, según consignó la fuente.

Por otro lado, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, expresó ante los medios que no percibió los cánticos discriminatorios originados en la grada durante el amistoso. Afirmó que permaneció concentrado en el desarrollo del juego y describió el ambiente como positivo: “No he oído nada. Estaba concentrado en el partido, el ambiente era fantástico. Todos somos humanos y hay un solo Dios en el que creemos. No voy a comentar algo que no he oído”, señaló, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio.