Cuenta atrás para la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna tras más de 50 años

A más de 1,1 millones de kilómetros se extiende el recorrido previsto para la nave Orión, el vehículo que servirá de hogar a una tripulación internacional en la misión Artemis II. Esta nave, desarrollada como parte del programa Artemis, contará en su primer vuelo tripulado con cuatro astronautas, liderados por la NASA, que partirán desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Según informó el medio Europa Press, el objetivo de la misión es rodear la Luna y regresar a la Tierra tras un viaje estimado en diez días, marcando el regreso de seres humanos al entorno lunar después de más de cinco décadas.

La misión, basada en el empleo del potente cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), contará con la participación de tres astronautas estadounidenses, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y un miembro de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. Según publicó Europa Press, el lanzamiento está programado para el miércoles 1 de abril, a las 18:24 hora local (00:24 del 2 de abril en España peninsular), abriéndose una ventana inicial para el despegue. Si las condiciones impiden el lanzamiento en esa fecha, existen otras oportunidades en los días inmediatamente siguientes, con horarios matinales para la península ibérica.

Tras alcanzar la órbita terrestre, Orión orbitará la Tierra varias veces mientras la tripulación y los equipos de control comprueban el funcionamiento de todos los sistemas. Italia Press precisó que durante esta fase los astronautas ejecutarán maniobras manuales de control y operaciones de proximidad empleando los motores del Módulo de Servicio Europeo. Esta verificación resulta fundamental para el éxito de misiones futuras, según detalló el medio, ya que permitirá probar en el espacio los sistemas de soporte vital y navegación.

El trayecto a la Luna incluirá un sobrevuelo a casi 7.500 kilómetros más allá del satélite y un retorno a la Tierra siguiendo una trayectoria de retorno libre. La nave Orión culminará su misión con un amerizaje en el Océano Pacífico, cerca de San Diego, donde un equipo especializado de la NASA y del Departamento de Defensa colaborará para recuperar a la tripulación y trasladarla a tierra firme.

El papel europeo en Artemis II se concreta con la aportación de la ESA (Agencia Espacial Europea) en el diseño y la construcción de la mitad del vehículo Orión, como destacó Europa Press. La cápsula, que se recuperará al final de la misión, ha sido concebida desde Europa, mientras que la parte superior es de fabricación estadounidense. Desde la ESA explican que Orión es una nave completamente distinta a los transbordadores espaciales utilizados en décadas anteriores, pues presenta un diseño más compacto optimizado para escapar del campo gravitatorio terrestre y operar en el entorno lunar.

Entre las novedades que incorpora esta nave respecto a las cápsulas del programa Apolo destaca un aumento del espacio habitable, que alcanza los 9,34 metros cúbicos, aproximadamente el equivalente al volumen interno de dos minivans. Orión también incorpora servicios inéditos para los astronautas, como una máquina de ejercicios, un sanitario y una pequeña cocina, elementos inexistentes en los módulos de las misiones Apolo. Además, la tripulación dispondrá de la posibilidad de mover los reposapiés de los asientos del comandante y el piloto para facilitar la movilidad en el interior durante la misión.

La tripulación internacional que viajará en la misión Artemis II se compone de perfiles con amplia experiencia en vuelos espaciales. Reid Wiseman, comandante de la misión, acumula 27 años de servicio en la Marina y desempeñó funciones como ingeniero de vuelo en la Expedición 41 de la Estación Espacial Internacional. Victor J. Glover, en su rol de piloto, también cuenta con experiencia como piloto de la nave Dragon Crew-1 de SpaceX y como ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional, formación que completó tras haber sido seleccionado como astronauta mientras ocupaba un puesto en el Senado de los Estados Unidos.

Christina Hammock Koch, especialista de misión, es la primera mujer asignada a una misión de vuelo alrededor de la Luna. Ha batido el récord del vuelo espacial individual más prolongado realizado por una mujer, con un total de 328 días consecutivos fuera de la Tierra, y formó parte de la primera caminata espacial completamente femenina. Por su parte, Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, se convertirá en el primer astronauta no estadounidense en volar en una misión lunar, ampliando de este modo la dimensión internacional del programa Artemis, reportó Europa Press.

La misión incluye también una batería de tareas orientadas a la comprobación de los sistemas de soporte vital. Artemis II será el primer viaje tripulado para el modelo Orión, permitiendo que la tripulación aporte observaciones directas sobre el funcionamiento de los sistemas originales en el entorno espacial. Esta validación técnica aportará directrices para el desarrollo de las siguientes etapas del programa, según consignó Europa Press.

A lo largo de los diez días previstos de vuelo, la nave estará alimentada y equipada por el módulo de servicio desarrollado bajo supervisión europea. Este módulo suministrará agua, oxígeno y nitrógeno para mantener las condiciones indispensables para la vida de los astronautas durante toda la misión. La coordinación internacional entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense resulta clave en la ejecución de Artemis II, que representa la antesala de futuros vuelos tripulados de mayor duración y complejidad previstos por el programa Artemis.

Al finalizar su recorrido, los astronautas afrontarán la reentrada atmosférica a alta velocidad y temperatura antes del amerizaje controlado, etapa que también servirá para probar las capacidades de recuperación y seguridad en las fases finales de la misión. Tras más de medio siglo desde la última misión tripulada rumbo a la Luna, Artemis II consolida la vuelta de la exploración humana en las inmediaciones del satélite natural, con una nave y unos procedimientos técnicos muy diferentes a los de la era Apolo, según reiteró Europa Press.