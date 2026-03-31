CSIF pide a los ayuntamientos negociar ya la implantación de las 35 horas en la administración local

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emplazado este martes a los ayuntamientos a que activen las negociaciones para aplicar la jornada de 35 horas semanales en aquellas entidades locales que aún no la disfrutan.

El sindicato ha recordado en un comunicado que la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local establece en su artículo 94 que la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

De este modo, el acuerdo alcanzado entre Función Pública y los sindicatos la semana pasada para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado genera el efecto jurídico para que la jornada local no supere en cómputo anual la de la AGE, que actúa como techo máximo.

Por ello, CSIF ha instado a sus delegados en las entidades locales de toda España a que pongan en marcha los mecanismos necesarios en sus respectivas mesas de negociación para implantar la nueva jornada -ya que ésta no se aplica de manera automática- con el objetivo de que el conjunto de trabajadores de la administración local también se beneficien del "histórico" acuerdo firmado la semana pasada para la AGE.

Una vez firmado el acuerdo sobre las 35 horas en la AGE --que no excluye a ningún ámbito de esta administración--, el Ministerio de Función Pública publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.

Entre las novedades del documento firmado se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas.

De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano.

Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.