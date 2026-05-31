Israel mata a un joven palestino cerca de la barrera de separación con Cisjordania ocupada

Jerusalén, 31 may (EFE).- Las autoridades israelíes mataron este domingo a un joven palestino en la ciudad de Al Ram, cerca de la barrera de separación entre Cisjordania y Jerusalén Este ocupados, según un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino.

El texto detalla que la víctima, un hombre de 26 años llamado Imad Harún Mahmud Ishtayeh, recibió un disparo con munición real en el muslo.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, perdió la vida después de ser trasladado al Complejo Médico Palestino de Ramala, capital administrativa de Cisjordania.

Este domingo también, la Media Luna Roja palestina informó de un herido de bala en la parte baja de la espalda después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego contra un automóvil en Tulkarem, al norte de Cisjordania.

Desde el inicio de la guerra en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha revocado los permisos de trabajo de unos 180.000 palestinos de Cisjordania ocupada que trabajaban en Jerusalén y otras ciudades israelíes, principalmente en sectores como la construcción y la limpieza.

PUBLICIDAD

La pérdida de estos permisos ha empujado a numerosos trabajadores a intentar cruzar de forma irregular el muro de separación, especialmente en zonas como Al Ram, donde operan redes que cobran a los palestinos por guiarlos hacia puntos con menor vigilancia militar israelí.

En esa barrera de separación se registran habitualmente heridos y muertos por fuego de las fuerzas israelíes. El último fallecido reportado fue el pasado 12 de mayo, cuando el Ejército mató a otro palestino mientras intentaba cruzarlo.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.637 ataques en Cisjordania solo durante el pasado mes de abril. EFE