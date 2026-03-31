Anabel Pantoja, en su mejor momento con David Rodríguez, nos regala sus imágenes más especiales con su pequeña Alma

La presencia de David Rodríguez en Sevilla marcó un punto de encuentro importante en la Semana Santa de Anabel Pantoja. El fisioterapeuta, que participó recientemente como costalero en el Cristo de los Gitanos en Córdoba, viajó específicamente a la capital andaluza para compartir con la excolaboradora y su entorno el fervor por la procesión de San Gonzalo. El medio ¡HOLA! reportó que la pareja se mostró muy unida, dedicando atenciones constantes a su hija Alma, quien con tan solo año y medio acaparó la atención de familiares y amigos durante el recorrido de la procesión por las calles del barrio de Triana, tradición emblemática del Lunes Santo.

Según publicó ¡HOLA!, la jornada comenzó en el centro de Sevilla con un paseo matutino donde Anabel compartió momentos en compañía de su hija y de José Antonio Abad, peluquero conocido por su vínculo con Isabel Pantoja. Más tarde, tuvo lugar un reencuentro esperado entre Anabel y Kiko Rivera, con quienes no coincidía desde hace varios meses. Durante ese encuentro, Kiko Rivera presentó a su nueva pareja, Lola García, integrándose así a la dinámica familiar y de amistades que caracterizó el día.

El itinerario continuó con la incorporación de otras personas cercanas, como Raquel Bollo y su prometido Mariano, quienes también asistieron para formar parte de la procesión y los eventos sociales de la jornada. ¡HOLA! detalló que estos reencuentros representaron momentos significativos para la excolaboradora, quien disfrutó de escenas marcadas por la espontaneidad y el afecto, especialmente hacia su hija.

Durante la procesión de San Gonzalo, Anabel se dejó ver con muestras de emoción, dejando escapar lágrimas al paso del trono, siempre acompañada de su pequeña. El ambiente estuvo marcado por la interacción continua entre familiares y amigos, quienes, de acuerdo con lo recogido por ¡HOLA!, compartieron el protagonismo con la niña. Tanto Kiko Rivera como Raquel Bollo y su prometido expresaron su cariño hacia Alma, llevándola en brazos y atendiendo a sus reacciones ante la procesión.

La relevancia de las tradiciones familiares y religiosas resultó un elemento destacado para Anabel, que, junto a David Rodríguez, evidenció la solidez de su relación durante la celebración. De acuerdo con lo consignado por ¡HOLA!, Rodríguez optó por mantener discreción ante la prensa, sin pronunciarse sobre la situación actual con Merchi Bernal, madre de Anabel, cuya ausencia en los eventos de ese día generó comentarios sobre la dinámica familiar.

El evento concentró la atención de numerosos rostros conocidos que forman parte del círculo afectivo de Anabel Pantoja, en un marco que combinó devoción religiosa y la convivencia entre familiares y amigos. Según el medio ¡HOLA!, la jornada del Lunes Santo constituyó una experiencia diferente respecto a ediciones anteriores de la Semana Santa, sumando tanto reencuentros personales como escenas familiares centradas en la figura de Alma.

La cobertura de ¡HOLA! puso de relieve la importancia de los gestos y detalles compartidos, así como la participación de figuras públicas y su impacto en el entorno íntimo de Anabel. Los protagonistas, incluyendo a la pequeña, recibieron la atención y el cariño de todos los presentes, aportando dinamismo al relato de una jornada que combinó tradición, emociones y lazos afectivos renovados en el contexto sevillano.