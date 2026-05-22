El Espanyol sueña con Europa ante el campeón de Copa del Rey, la Real Sociedad

Barcelona/San Sebastián (España), 22 may (EFE).- El Espanyol recibe a la Real Sociedad, campeón de Copa desde hace un mes, después de alcanzar la permanencia matemática en Primera y con la aspiración de clasificarse para Europa la próxima temporada, pese a sus escasas opciones, en un último homenaje a su afición.

El conjunto blanquiazul puede alcanzar la séptima posición de la clasificación y lograr un billete para la Liga de Conferencia. Para hacerlo, debe ganar imperiosamente al conjunto vasco y, además, esperar que el Getafe pierda y que Rayo Vallecano y Valencia no ganen sus respectivos compromisos.

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El vestuario periquito, pese a haber sellado la permanencia, no se relaja. Los futbolistas prometen dar su mejor versión para conseguir su tercer triunfo consecutivo tras ganar a Athletic (2-0) y Osasuna (1-2). El equipo pretende que el desenlace del curso 2025-2026 sea una gran fiesta para todos.

Su entrenador, Manolo González, no podrá contar con el delantero Javi Puado, lesionado de larga duración, ni con el centrocampista Pol Lozano, sancionado, frente a un visitante incómodo para el Espanyol.

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Los últimos cinco enfrentamientos en LaLiga entre ambos en el feudo catalán se han saldado con tres victorias para los vascos y dos para los anfitriones.

El cuadro 'txuri urdin', a su vez, aterriza en Barcelona con el deseo de que termine la temporada. Desde la gloria del pasado 18 de abril al conquistar la Copa del Rey, los donostiarras encadenan seis partidos sin conocer la victoria y el último fue una dura derrota ante el Valencia con diez jugadores.

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Por ello, tanto la plantilla como los aficionados parecen estar de acuerdo en que el curso termine lo antes posible. El Espanyol será la última piedra para los de Matarazzo, con muchos interrogantes ya que la pasada semana el técnico de New Jersey rotó a casi todos los jugadores para buscar una reacción, y tampoco lo logró.

Además, Guedes, Oyarzabal, Kubo, Caleta-Car y Sucic están a las puertas de disputar un Mundial y con nada ya en juego en LaLiga. Otros jugadores, en cambio, podrían disputar su último partido con la elástica realista, por lo que no es un partido sencillo de manejar para el entrenador.

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Con todo ello, ganar para acabar con una sonrisa es el objetivo principal. Se espera un once con una mezcla de titulares y suplentes, y en el banquillo habrá algún que otro jugador del filial que pueda aportar frescura en el tramo final.

Alineaciones probables:

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Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Terrats, Urko González; Dolan, Pere Milla y Kike García.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Brais Méndez; Óskarrson, Marín y Oyarzabal.

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Árbitro: (Por designar)

Estadio: RCDE Stadium.

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Hora: 21.00 (19.00 GMT). EFE

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