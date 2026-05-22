Flick: "Ha sido una temporada más dura que la anterior, pero tenemos hambre para conseguir más"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que esta temporada ha sido "más dura" que la anterior pese a los éxitos logrados por el equipo, ha celebrado el respaldo recibido por parte del club y de la dirección deportiva y ha advertido de que mantendrán la ambición intacta de cara al futuro, empezando por el último partido de LaLiga EA Sports ante el Valencia CF en Mestalla.

"Esta temporada ha pasado muy rápido, pero no ha sido fácil, ha sido más dura que la anterior. Muchas cosas no han ido como queríamos desde el principio y nos hemos tenido que adaptar. Pero al final aprecio mucho lo que el equipo está haciendo", señaló en rueda de prensa.

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También aseguró que aprecia mucho el trabajo del director de fútbol, Deco. "Aprecio que el club y Deco nos apoyen y es fantástico como me he sentido aquí, porque todo el mundo está centrado en que el equipo juegue bien. Todo el mundo está feliz y esto es lo mejor para este maravilloso club", aportó.

Pese a tener ya asegurados los principales objetivos de la temporada, con la Liga en el saco, el técnico alemán dejó claro que su equipo quiere cerrar el curso con una victoria en Mestalla. "Queremos hacer nuestro trabajo y ganar el partido. Es importante y es lo que queremos hacer", manifestó.

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Además, Flick destacó que el proyecto blaugrana no se conforma con los éxitos conseguidos hasta ahora. "Hasta el momento ha sido muy exitoso el camino con cinco títulos, pero tenemos hambre para conseguir más. Creo que siempre tenemos que mejorar el equipo, todo el conjunto, estamos focalizados en esto por el bien del futuro del club. Estamos comprometidos en ganar títulos, todo el mundo tiene el sueño de ganar la Champions, estamos apretando por ello, no es fácil pero vamos a por ello", afirmó.

En este sentido, aseguró que ya piensa en la próxima campaña. "Solo me centro en mi equipo, nada más. Tenemos mucho en lo que trabajar para preparar la siguiente temporada. Esta ya ha sido difícil, y creo que la siguiente lo va a ser más", avisó Flick, tras renovar hasta 2028 y con una temporada opcional más.

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Respecto a nombres propios, evitó pronunciarse sobre una posible renovación de Ferran Torres, aunque elogió el rendimiento reciente del delantero. "No hablamos sobre esto, el club tendrá el momento de hablar, ahora no. Las últimas semanas lo ha hecho muy bien, con una actitud muy positiva. El rendimiento en el campo tiene que ser del máximo nivel y esto es lo que ha demostrado en las últimas semanas", comentó.

También habló de la situación del defensa francés Jules Koundé, al que ve recuperándose favorablemente de sus problemas físicos. "Para todo el mundo el gran objetivo es jugar el Mundial. Koundé jugará el Mundial, y ahora tiene unos pequeños problemas así que vamos a cuidar de él. Está evolucionando bien", explicó.

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Sobre el joven Hamza Abdelkarim, actualmente vinculado al filial y convocado con Egipto para el Mundial, dejó abierta la puerta a que forme parte de la dinámica del primer equipo en un futuro si el club ejecuta la opción de compra. "Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de la Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial veremos si es una opción para nosotros", apuntó.

Flick también tuvo palabras de reconocimiento para Robert Lewandowski, cuyo periplo en el club llega a su fin. "Se lo he dicho al cuerpo técnico, a los jugadores, coincidí con él en el Bayern. Su actitud, su mentalidad era increíble. Por eso me encantó trabajar con él y aprecio mucho por el jugador que era. Los últimos dos años han sido increíbles, le voy a echar de menos, pero entiendo que tenga sus propios planes", señaló.

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Además, lamentó la ausencia de Fermín López en el próximo Mundial. "Es muy difícil para él. Ha jugado una temporada fantástica, ha mejorado mucho y nos ayudó mucho para ganar la Liga. Duele mucho para él pero también para nosotros. Es el sueño de cualquier jugador joven disputar el Mundial. Estoy seguro que volverá más fuerte", aseguró.

Por último, el técnico blaugrana se rindió al ya exentrenador del Manchester City Pep Guardiola, al que calificó como "el mejor entrenador del mundo". "Creo que no me vais a ver en 10 años aquí. Guardiola es más joven que yo, pero 10 años en el mismo club a este nivel... Es increíble lo que ha hecho, es el mejor entrenador del mundo y lo ha demostrado", afirmó.

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"Sus equipos siempre juegan al máximo nivel, siempre encuentran una solución para ser mejores. La cantidad de títulos que ha ganado es excepcional. Espero que descanse un poco y se tome un tiempo para volver, aún es joven para hacerlo", concluyó sobre el técnico de Santpedor, cuyo futuro todavía está por resolverse.