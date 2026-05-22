Alemania condena el trato "inaceptable" de Israel con activistas de flotilla detenidos

Berlín, 22 may (EFE).- El Gobierno alemán condenó este viernes el trato "inaceptable" que ha dado Israel a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos esta semana por Israel en aguas internacionales, entre los que se incluyen ocho ciudadanos germanos.

"Quiero dejar constancia de que el trato dispensado a las activistas y activistas, entre los que se encuentran ciudadanos alemanes -algo de lo que nos hemos enterado solo la víspera-, es, desde nuestro punto de vista, igualmente inaceptable, por lo que lo condenamos", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania Martin Geiger en una rueda de prensa ordinaria.

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"Desde nuestro punto de vista, se trata sencillamente de un comportamiento indescriptible", apuntó Geiger, que aludió así al desprecio del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, hacia los derechos de los miembros de la flotilla.

Geiger señaló que el comportamiento de Gvir "contradice los valores que Alemania desea defender junto con Israel".

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El ultranacionalista Ben Gvir publicó el miércoles en X un vídeo en el que se burla de decenas de miembros de la Flotilla Global Sumud detenidos, maniatados y arrodillados bocabajo, mientras el ministro israelí ondea una bandera nacional y sonríe cuando un agente empuja violentamente a una mujer esposada.

"No se preocupen por sus gritos" o "¡Bienvenidos a Israel!" exclamaba Ben Gvir a los activistas hacinados al sol mientras sonaba el himno israelí.

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"El trato digno de nuestros ciudadanos es una prioridad absoluta" y, "en este contexto esperamos, naturalmente, que se aclare la situación", porque "las acusaciones que se han planteado en parte son graves", dijo el portavoz de Exteriores.

Según Geiger, los ocho alemanes que viajaban en la flotilla se encontraban desde el jueves en Estambul, donde llegaron, varios de ellos, con "lesiones".

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"Según la información de que disponemos, se iniciaron los exámenes médicos y los tratamientos en Estambul", precisó el portavoz, que indicó que una persona a su llegada a la ciudad turca fue directamente hospitalizada.

A diferencia de países como España, Francia, Portugal o Los Países Bajos, que convocaron a embajadores o encargados de negocios israelíes por el trato que dieron las autoridades a los activistas de la flotilla, cuyos barcos comenzaron a ser interceptados por el Ejército Israelí el lunes, Alemania no ha tomado este tipo de medida. EFE

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