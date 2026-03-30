Lucas encara su esperada cirugía de nariz tras meses de complicaciones: "Más vale tener paciencia"

“Vamos a hacer el último ciclo de antibiótico, que va a ser especializado para la bacteria que me está afectando, ¿sabes?”, explicó Lucas González, vocalista del dúo Andy y Lucas, luego de una consulta esencial en el Hospital Teknon de Barcelona. De acuerdo con Europa Press, González acudió al centro médico acompañado de su esposa, María José, con el propósito de realizarse una nueva prueba decisiva en el proceso de recuperación de los problemas nasales que arrastra desde hace meses. El artista indicó que, aunque el avance ha sido lento, este análisis permitirá determinar si las heridas internas han cicatrizado y, por tanto, fijar finalmente la fecha para la intervención quirúrgica que espera le devuelva su bienestar y le permita retomar plenamente su carrera musical.

Según Europa Press, Lucas González lleva un extenso periodo sometido a tratamientos diversos para tratar de superar las dificultades respiratorias que le afectan. A lo largo de estos meses, ha necesitado someterse a distintos estudios y enfrentarse a un proceso más prolongado de lo que hubiera deseado, situación que reconoce con naturalidad: “Sí, venimos a hacer una prueba… otra más, para ver si está esto ya por fin cicatrizado”, manifestó el cantante, señalando que el proceso requiere paciencia. Solamente tras comprobar la correcta cicatrización de los tejidos podrá concretar el día de la intervención quirúrgica. “Más vale tener paciencia, que salga todo bien, que es lo que quiero”, agregó González, quien insiste en su deseo de evitar contratiempos y priorizar su salud.

La alegría y la actitud positiva han marcado el discurso del cantante durante todo el proceso, según lo consignó Europa Press. Pese a la larga espera, Lucas reiteró su entusiasmo y contó con el apoyo permanente de su pareja: “Vengo acompañado de mi mujer y con muchas ganas de que salga todo bien. ¿Qué me dice el médico que espere un poquito más? Pues espero un poquito más. La vida sigue, y con felicidad”. Tras la consulta médica, González confirmó que el tratamiento evoluciona, aunque todavía no puede poner fecha concreta a la operación: “Fecha aún no tengo, pero hay que dar el último ciclo de antibióticos y ya después de Semana Santa volvemos y ya os contaré”.

Durante estos meses, el artista ha convivido con la incertidumbre generada por un tratamiento más lento de lo previsto. Europa Press relató que Lucas destacó la importancia de asegurar que “todo esté perfecto” previo a la cirugía. En palabras del gaditano: “El proceso ha ido muy lento, muy lento, hasta que lo tuviera todo perfecto”. Subrayó además que la administración del último ciclo de antibióticos estará dirigido de forma específica a la bacteria responsable de sus molestias, mientras espera la evolución final tras Semana Santa antes de programar la intervención quirúrgica.

El aspecto emocional también ha tenido peso en este periodo, detalló Europa Press. El vocalista encuentra en la música un apoyo constante y una fuente de optimismo, confirmando que, aunque la pausa médica ha retrasado parte de su actividad artística, ya trabaja en nuevos temas inspirados en la esencia de Andy y Lucas: “¡Optimista! ¡Optimista! Muy de amor, muy elegido, lo que era Andy y Lucas”, expresó Lucas, asegurando que no ha perdido la ilusión ni la inspiración durante su recuperación. A su lado, su esposa corroboró ese ambiente de apoyo y esperanza.

La familia de Lucas ha tenido un papel de acompañamiento durante los traslados médicos y en cada etapa del tratamiento. Europa Press registró el momento en que la pareja abandonó la clínica rumbo a la estación de tren para regresar a Madrid, reflejando satisfacción ante los progresos alcanzados. Lucas declaró: “No me quejo, no me quejo. Esto va lento, pero va. Y yo solo quiero que, cuando llegue el momento, todo salga perfecto”, mostrando que mantiene el ánimo y el deseo de superar la actual etapa sin prisa pero con todas las garantías.

El intérprete continúa recibiendo el respaldo de seguidores y de su entorno más cercano, quienes aguardan que el proceso médico concluya favorablemente y que la intervención pendiente ponga fin a las complicaciones que han afectado su calidad de vida y su desempeño profesional en los escenarios. Mientras espera el desenlace, González apuesta por la prudencia, la paciencia y el optimismo, valores constantes durante todo este periodo, según detalló Europa Press.