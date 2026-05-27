Agencias

Ken Paxton, aliado de Trump, obtiene la candidatura republicana al Senado por Texas

Guardar

Austin, 26 may (EFE).— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó este martes al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas por la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de EE.UU.

Paxton obtuvo más del 62 % de los votos, frente al 37 % de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado refuerza la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La confianza empresarial en China mejora, pero persisten desafíos, según Cámara de la UE

Infobae

La OMS visita territorios de RDC controlados por el M23 para "fortalecer la preparación" ante el ébola

La OMS visita territorios de RDC controlados por el M23 para "fortalecer la preparación" ante el ébola

El Kospi surcoreano crece un 4 % gracias a tecnológicas y pese a incertidumbre sobre Irán

Infobae

Comisión de Parlamento de Ecuador analizará la salida del país del tratado Sucre

Infobae

Samsung cierra la votación sobre pacto salarial para evitar huelga masiva en Corea del Sur

Infobae