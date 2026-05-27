La OMS visita territorios de RDC controlados por el M23 para "fortalecer la preparación" ante el ébola

La representante interina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en República Democrática del Congo (RDC), Anne Ancia, ha realizado este martes una visita a la ciudad de Goma, en el área del país controlada por el Movimiento 23 de Marzo (M23) y su brazo político, la Alianza del Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), a fin de "revisar la situación sanitaria" y "fortalecer la preparación" en la citada urbe y en la provincia de Kivu Sur, en el este de RDC, contra "la epidemia de ébola".

"Esta reunión tiene como objetivo principal revisar la situación sanitaria en la ciudad de Goma y la provincia de Kivu Sur, pero también, más específicamente, analizar medidas para fortalecer la preparación (...) ante la epidemia de ébola - Bundibugyo", ha declarado, aludiendo a la cepa que ha causado el brote, en un discurso difundido en redes por la autoridad de salud pública para los territorios controlados por el M23 en RDC.

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Al hilo, Ancia ha precisado que, en la actualidad, el brote afecta principalmente a la provincia de Ituri, pero ha agregado también la ciudad de Butembo, ubicada en el noreste de Kivu Norte, cuya capital, Goma, situada en el extremo suroriental de la provincia y haciendo frontera con Ruanda, registra ya "un caso importado confirmado", según ha detallado la enviada de la OMS.

Ante la situación y la tendencia creciente del número de casos de ébola en la región, la representante ha resaltado la importancia de mantener y reforzar "medidas de vigilancia, especialmente en zonas con alta movilidad de población, para seguir protegiendo a la población", una tarea para la que ha considerado necesaria una "colaboración e intercambio diario de información, una vigilancia epidemiológica reforzada, una mejor gestión de casos y un rastreo de contactos más eficaz".

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"Pero, sobre todo, necesitamos una colaboración abierta y honesta con la población", ha apostillado, en línea con las declaraciones provenientes de la OMS en las últimas semanas, que han hecho hincapié en aumentar la confianza de las comunidades en las autoridades sanitarias locales, estatales e internacionales.

"Necesitamos la contribución de la población para gestionar esta epidemia y, en particular, para trabajar en la reducción e incluso la detención de su transmisión", ha incidido la doctora, que ha manifestado que la intención de la organización es que la sociedad "sepa cómo protegerse y cómo puede ayudarnos a reducir la transmisión del virus", sobre el que ha alertado que, mientras "circula especialmente en la provincia de Ituri", también lo hace en el norte de Kivu Norte, "sin duda" también en Goma "e incluso en Bukavu", capital de Kivu Sur y ubicado en el extremo meridional del lago que da nombre a ambas provincias.

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Ancia ha informado, asimismo, que la OMS cuenta con la eventual llegada a Goma de "seis toneladas de equipos de protección personal y seis toneladas de medicamentos" que actualmente están "en tránsito". "Estoy a la espera de información sobre cuándo se espera que llegue este envío a Kigali", capital de la vecina Ruanda --cuyas autoridades cuentan con conocidos vínculos con el M23-- desde donde la ayuda será trasladada en un convoy humanitario a Goma, según ha explicado la representante.

La enviada de la OMS ha asegurado estar iniciando conversaciones para "determinar con precisión qué equipos" son necesarios en cuanto a materiales de laboratorio, en el marco de lo que ha descrito como el eje que justifica su visita a la región: "Dialogar con profesionales de la salud, expertos en epidemiología y quienes participan en el manejo de casos de laboratorio, sobre el apoyo que se debe brindar".

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La visita de Ancia se enmarca dentro de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud por controlar la situación del brote de ébola en el noreste de RDC y que, hasta el momento, ya ha provocado más de 900 casos y 200 muertes sospechosas de ébola, si bien la mayoría corresponden a la provincia de Ituri.

Sin embargo, la OMS busca evitar que se replique la proliferación de casos en las vecinas Kivu Norte y Kivu Sur, donde la presencia del M23 marca un importante paralelismo con la situación del territorio más septentrional, donde la actividad de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, ya llevó este domingo al director general de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alertar de los peligros de la confluencia de la epidemia con una situación de "conflicto persistente" donde el desplazamiento interno afecta a buena parte de la población.

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