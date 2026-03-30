Lleida.net obtiene una patente en Brasil para certificar el envío, contenido y entrega de un correo

La protección por dos décadas de un método de certificación de correos electrónicos otorgada recientemente en Brasil confiere a Lleida.net derechos exclusivos para operar esta tecnología en ese país. Con esta concesión, la empresa fortalece sus capacidades legales ante posibles casos de fraude, particularmente en el contexto del uso creciente de inteligencia artificial en actividades fraudulentas. De acuerdo con la comunicación emitida por Lleida.net y citada por varios medios, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (INPI) registró la protección bajo el número BR112015008215-7, lo que refuerza la expansión e influencia de la compañía en el mercado latinoamericano.

Según recogió la propia Lleida.net en su comunicado, el sistema validado por la patente permite certificar el envío, el contenido y la correcta entrega de un correo electrónico, todo esto sin modificar el mensaje original. El método funciona mediante la transmisión de una copia exacta del correo al destinatario, mientras el sistema de la empresa registra información detallada como la trazabilidad del envío, los detalles de enrutamiento en los servidores y los archivos adjuntos incluidos. Asimismo, el proceso genera un certificado firmado digitalmente por el operador, el cual incorpora una marca de tiempo para garantizar la integridad y autenticidad del mensaje. Según detalló Lleida.net, el sistema garantiza la inalterabilidad del contenido original, condición necesaria para su aceptación como prueba válida ante tribunales en diversas jurisdicciones civiles, cuestión que resulta relevante frente al incremento de fraudes electrónicos.

El medio detalló que la regulación brasileña garantiza a Lleida.net la protección de dicho método durante 20 años en ese mercado, plazo durante el cual ninguna otra entidad puede explotar comercialmente la misma tecnología sin la autorización de la compañía. La importancia de este avance radica, según el CEO y cofundador de Lleida.net Sisco Sapena, en el potencial de Brasil para actuar como epicentro regional de innovación en comunicaciones digitales certificadas. Sapena indicó que “Brasil es la puerta de entrada a América Latina para las comunicaciones certificadas” y remarcó que “con más de 210 millones de personas y una economía que está acelerando su transformación digital, proteger nuestra tecnología aquí no es solo una cuestión legal, sino una prioridad comercial”.

La empresa resalta que robustecer el blindaje legal en Brasil también extiende la protección a otros mercados latinoamericanos, dado el posicionamiento estratégico del país. Según reportó Lleida.net, la compañía ya mantiene oficinas y presencia operativa en Brasil, así como en Colombia, República Dominicana y Perú, lo que contribuye a consolidar su alcance regional e incrementar su portafolio de soluciones tecnológicas en la gestión de comunicaciones electrónicas certificadas.

La innovación de Lleida.net no se limita a la concesión recibida en Brasil. En fechas recientes, la empresa obtuvo también en Estados Unidos una patente relacionada con su método denominado notificación eIDAS, siendo este el noveno registro concedido en el país norteamericano por la Oficina de Patentes y Marcas. Según menciona Lleida.net en su comunicación, estas protecciones internacionales reafirman la validez y solidez de sus desarrollos tecnológicos orientados a la seguridad jurídica de las comunicaciones digitales.

El método certificado por Lleida.net responde a la necesidad creciente de contar con pruebas digitales robustas ante posibles disputas judiciales, una demanda en aumento por las nuevas amenazas asociadas al uso de inteligencia artificial en el ámbito de los fraudes electrónicos. La compañía destacó que la certificación y la marca de tiempo generada por el operador ofrecen una capa de protección adicional para usuarios y empresas, permitiendo la admisibilidad de los registros ante organismos judiciales en situaciones donde exista controversia sobre la comunicación.

Desde el punto de vista técnico, la solución patentada implica que el envío, la integridad y el contenido de los correos pueden documentarse de forma digital, otorgando mayor seguridad tanto a las empresas como a los usuarios finales que deben realizar transacciones importantes y comunicaciones sensibles a través del correo electrónico. Lleida.net enfatizó que este tipo de certificación comienza a ser un estándar exigido por los marcos legales en litigios civiles en diferentes países, donde se valoran cada vez más los mecanismos para garantizar la confiabilidad de las pruebas digitales.

La expansión de Lleida.net en América Latina se acompaña, según la información facilitada por la propia compañía, de una estrategia orientada a posicionar soluciones de comunicación certificada, en una región que experimenta un proceso acelerado de digitalización en diferentes sectores económicos e institucionales. Con la patente brasileña, la firma se asegura derechos exclusivos sobre su tecnología clave, en un país que representa uno de los principales mercados en el entorno regional por su tamaño poblacional y dinamismo empresarial.