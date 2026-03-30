La única refinería de Filipinas pacta la compra de 2,48 millones de barriles de crudo ruso

Bangkok, 30 mar (EFE).- La compañía que opera la única refinería de Filipinas, Petron, informó este lunes de que ha pactado la compra de 2,48 millones de barriles de crudo procedente de Rusia, en medio de la crisis de abastecimiento a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Con esta importación de crudo ruso, junto con otros acuerdos sellados, las reservas de Filipinas alcanzan hasta junio, apuntó Petron en un comunicado enviado a la bolsa de Manila.

"Las compras (de crudo ruso) se realizaron estrictamente por extrema necesidad como una medida de emergencia extraordinaria en respuesta a interrupciones geopolíticas y en la cadena de suministro sin precedentes, y solo después de agotar todas las alternativas comercial y operativamente viables", remarca el texto.

Este acuerdo llega después de que el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declarara el pasado martes el estado de emergencia energética, siendo el primer país en adoptar este mecanismo, que permite al Ejecutivo agilizar la respuesta a la crisis y tomar medidas extraordinarias.

Según Petron, el conflicto bélico que estalló el 28 de febrero por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán impidió que dos barcos petroleros, cargados con 4 millones de barriles de crudo, llegaran al país.

El bloqueo del combustible procedente de los países del Golfo Pérsico que navega el estrecho de Ormuz, de donde proceden alrededor del 98 % de las importaciones filipinas de petroleo, dejó al país del Sudeste Asiático en una "situación precaria".

"El cierre de la refinería al no poder garantizar el suministro de crudo provocaría una grave escasez de combustible en todo el país (...) que habría tenido graves repercusiones para los hogares, las empresas y los servicios públicos esenciales en un país que depende en gran medida del combustible importado", esgrime Petron.

Por otro lado, el secretario ejecutivo del Gobierno de Filipinas, Ralph Recto, avanzó el domingo que esta semana llegará al país un lote de más de un millón de barriles de diesel adquiridos por el Ejecutivo, sin precisar su procedencia, y que sería suficiente para cubrir la demanda del país durante cinco días. EFE