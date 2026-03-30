La UE prorroga un año la posibilidad de sancionar a quienes amenacen la integridad y soberanía de Bosnia

La posibilidad de imponer sanciones por parte de la Unión Europea a individuos o entidades relacionadas con amenazas a la seguridad en Bosnia y Herzegovina estaría sujeta a la evolución de la situación en el país, según lo ha señalado el Consejo de la UE en un comunicado oficial. En dicho documento, la institución ha reiterado su respaldo a la integridad territorial y la soberanía de Bosnia y Herzegovina, así como su voluntad de utilizar todos los instrumentos disponibles si observa un deterioro en el contexto interno. De acuerdo con el medio de comunicación, los gobiernos del bloque han tomado la decisión de prorrogar un año más, hasta el 31 de marzo de 2027, el marco legal que habilita la imposición de medidas restrictivas selectivas a personas o entidades vinculadas con riesgos para la estabilidad y el orden constitucional en este país balcánico.

Tal como informó el medio, la disposición renovada por el Consejo prevé una serie de sanciones que incluyen la congelación de activos financieros, la prohibición de disponer de fondos y la restricción de viajes al territorio comunitario contra personas físicas que sean consideradas responsables de poner en peligro la integridad y la soberanía de Bosnia y Herzegovina. Esta base jurídica permanece vigente, aunque en el presente no se encuentra aplicada a ningún individuo ni grupo en concreto.

Entre los posibles supuestos contemplados en la normativa extendida por los Veintisiete figuran actos que puedan poner en entredicho el orden constitucional, la personalidad internacional o la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. Asimismo, la legislación europea habilita sanciones hacia quienes socaven de modo significativo la seguridad del país o se opongan a la aplicación de los Acuerdos de Dayton, los cuales pusieron fin, hace 31 años, al conflicto armado en la región.

Según consignó la fuente, el Consejo de la UE ha seguido de cerca los acontecimientos recientes en Bosnia y Herzegovina, sin descartar la utilización de sanciones diplomáticas o económicas en caso de que la situación lo exija. El comunicado reitera el “compromiso inequívoco” de la Unión Europea con la perspectiva de Bosnia y Herzegovina como Estado “único, unido y soberano” en el camino hacia un eventual proceso de integración al bloque comunitario.

En el conjunto de medidas restrictivas consideradas bajo este marco se encuentran, según detalló el medio, no solo la prohibición de que personas físicas accedan o dispongan de fondos dentro del territorio de la Unión, sino también la restricción de acceso a los países miembros, impidiendo la entrada o el tránsito por suelo comunitario. La decisión actual mantiene esta base legal disponible ante posibles amenazas que comprometan la estabilidad o la seguridad institucional dentro de Bosnia y Herzegovina.

El instrumento jurídico surge originalmente de la preocupación internacional por la consolidación de la paz en los Balcanes occidentales tras los conflictos de la década de 1990. Su existencia busca prevenir acciones que pudieran dificultar el desarrollo de instituciones legítimas o la reconciliación social en Bosnia y Herzegovina. Según publicó el medio, la Unión Europea se reserva así la capacidad de adoptar medidas rápidas y selectivas para contribuir a la preservación de la paz y el cumplimiento de los acuerdos suscritos hace más de tres décadas.

La prórroga del marco regulatorio refleja la persistente vigilancia del Consejo sobre posibles factores internos o externos que lleguen a incidir en la estabilidad de Bosnia y Herzegovina. Los instrumentos activados incluyen tanto dimensiones financieras como restricciones a la movilidad de personas identificadas como responsables de intentos de desestabilización, según recordó la fuente.

El comunicado enfatiza también el objetivo estratégico de la Unión Europea de acompañar a Bosnia y Herzegovina en su ambición de integrarse a las estructuras europeas, remarcando la importancia de garantizar un desarrollo institucional en línea con los valores y principios del bloque.