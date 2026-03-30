Un informe reciente sobre el impacto de la Fundación Eco-Bahía detalló que, en 2025, la organización impulsada por Piñero logró liberar 148.831 crías de tortugas marinas en México y asistió un total de 1.330 ejemplares de fauna silvestre en el país. Según publicó el medio original, estas acciones forman parte de los esfuerzos por promover la conservación natural en la Riviera Maya y fortalecer el compromiso con la protección ambiental en Quintana Roo, objetivo central tanto para la Fundación como para los complejos turísticos vinculados a la zona.

De acuerdo con la fuente, la Riviera Maya, ubicada en Quintana Roo, mantiene su posición como uno de los destinos predilectos del Caribe. Soltour, turoperador perteneciente a Piñero, juega un papel esencial en la promoción turística al diseñar paquetes integrales que incluyen vuelos, hospedaje, traslados y asistencia in situ. Esta propuesta busca facilitar la experiencia del viajero y consolidar la colaboración histórica entre Soltour y la región. Además, según reportó la fuente, Soltour ha formalizado acuerdos para impulsar tanto sectores turísticos tradicionales como áreas emergentes, aportando experiencias que apuestan por la autenticidad y la sostenibilidad.

Durante la presente temporada, la relación entre la Riviera Maya y Soltour se refuerza con la inauguración del Bahia Principe Grand Tequila, un hotel sólo para adultos que introduce el concepto “El Sentir Mexicano”. Este resort de cinco estrellas, estrenado a finales de 2025, ofrece 360 habitaciones e integra elementos culturales mexicanos en su propuesta sensorial. Según detalló la fuente, la oferta abarca un programa de entretenimiento enfocado en adultos, espectáculos, fiestas temáticas y música en vivo. En el aspecto culinario, incluye dos restaurantes a la carta, un bufé internacional, un snack bar mexicano, bar swim-up y acceso a 12 restaurantes adicionales dentro del complejo Riviera Maya.

El Grand Tequila está equipado para recibir grupos, bodas, eventos corporativos y viajes de incentivos, con infraestructuras que pueden albergar hasta 900 personas. Su localización, a 92 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, facilita la llegada y la conexión con los principales atractivos turísticos del área. Los huéspedes también pueden acceder a instalaciones de otros hoteles del grupo, como Luxury Akumal, Luxury Sian Ka’an, Grand Coba y Grand Tulum, de acuerdo con lo consignado en el informe.

El reportaje original señala que más allá de la oferta hotelera, la Riviera Maya se posiciona por sus extensas playas y clima tropical. La zona arqueológica de Tulum es uno de los principales sitios, destacando su localización sobre acantilados frente al mar y su herencia maya, con construcciones emblemáticas como El Castillo y el Templo del Dios Descendente. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas complementan esta experiencia, integrándose con un entorno natural preservado.

Otra área destacada es la Laguna de Bacalar, conocida como la “laguna de los siete colores”, donde los visitantes encuentran actividades acuáticas como kayak, navegación y acceso a cenotes, según la fuente. Estos cenotes, formaciones de agua dulce consideradas sagradas en la cultura maya, como el Gran Cenote y Cenote Dos Ojos, atraen a turistas interesados en nadar, practicar snorkel y descubrir cuevas subacuáticas. Las experiencias en estos espacios reflejan la singularidad de la oferta turística local.

Cancún, también consignada por el medio, mantiene su posición como referente vacacional en la región, contando con el AVA Resort Cancún, que suma más de 1.600 habitaciones, suites y villas con vista al océano y ofrece un programa amplio de entretenimiento, áreas sociales y actividades para todo tipo de público.

El compromiso del Grupo Piñero con la sostenibilidad se evidencia a través de la Fundación Eco-Bahía, fundada en 1999 y operativa tanto en México como en República Dominicana. Su programa principal se focaliza en la protección de tortugas marinas —verde, caguama, tinglar y carey— que anidan o transitan por las costas caribeñas. Durante 2025, la entidad liberó 152.251 crías, de las cuales 148.831 corresponden a actividades en México; además, promovió la protección de arrecifes mediante señalización de áreas, campañas de sensibilización ambiental, organización de jornadas de limpieza de playas y ejecución de planes de restauración coralina. El impacto de las iniciativas en ese año se resume en 1.846 reportes de fauna atendidos, 1.330 animales asistidos, 1.000 corales trasplantados, 1.256 estructuras arrecifales intervenidas y la recolección de 600,56 kilogramos de residuos en playas, reportó la fuente.

En octubre de 2025, Piñero celebró, según reportó la publicación original, un evento conmemorativo por su 50 aniversario y también el de Soltour, con la presencia de Encarna Piñero, presidenta y CEO del grupo. La directiva calificó a Soltour como “el inicio de una gran aventura” para el desarrollo internacional y sostenible de la empresa. Adicionalmente, Encarna Piñero resaltó el papel de Bahia Principe & Resorts, presente en cuatro países, con 14.000 habitaciones gestionadas y una alianza de operación con Hyatt. También subrayó la iniciativa Mobility, un proyecto de movilidad eléctrica y sostenible.

Durante el acto de aniversario, la directiva señaló la importancia estratégica de la relación entre Piñero y Quintana Roo, afirmando que celebrar 50 años en la región significa reconocer la historia compartida y el compromiso con el crecimiento futuro de la empresa dentro del principal polo turístico mexicano. Encarna Piñero expresó: “honrar el pasado, reconocer el presente y proyectarnos hacia un futuro en el que seguiremos creciendo de la mano de este gran destino turístico mundial”, aludiendo al carácter fundamental de Quintana Roo para la firma.

De esta manera, la fuente expuso cómo la asociación histórica entre la Riviera Maya, el grupo Piñero y Soltour se refleja tanto en la oferta turística diferenciada como en las iniciativas enfocadas en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social del destino.