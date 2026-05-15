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Miles de docentes marchan en México para exigir mejoras salariales, en el Día del Maestro

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- Miles de maestros acudieron este viernes a una manifestación multitudinaria en Ciudad de México para exigir mejoras salariales y en materia de jubilación, así como la derogación inmediata de las reformas educativas y la instauración de un sistema de seguridad social solidario, en el marco de su día nacional.

Sobre las 9:30 hora local (15:30 GMT) se inició la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el Día del Maestro, en una columna con pancartas que tiene previsto llegar hasta el Zócalo capitalino, la plaza pública y política más importante del país, para reivindicar su labor y pedir que se cumplan sus demandas.

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Bajo el lema 'No hay nada que celebrar', la CNTE denuncia incumplimientos del Ejecutivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y un "doble discurso" mientras persiste la "precarización laboral del sector". EFE

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