Iker Jiménez y Carmen Porter, vacaciones de Semana Santa en familia junto a su hija Alma

Convertidos en uno de los tándems más exitosos de la pequeña pantalla con programas como 'Cuarto Milenio', 'Horizonte', o 'La nave del misterio', Iker Jiménez y Carmen Porter han aprovechado la Semana Santa para tomarse unos días de vacaciones y disfrutar de un merecido descanso en familia para retomar sus compromisos televisivos con más fuerza que nunca.

En compañía de su hija Alma, el matrimonio se ha dejado ver por la terminal 4 del aeropuerto de Madrid facturando sus maletas antes de poner rumbo a un destino desconocido en el que recargar pilas en la mejor compañía posible lejos del foco mediático.

Mientras la joven prefería aprovechar la espera para escuchar música a través de sus auriculares, el matrimonio compartió confidencias y sonrisas demostrando que después de más de 30 años de discreta relación en los que se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Fue en 1994 cuando Iker y Carmen se dieron el 'sí quiero', convirtiéndose en padres de su única hija en 2011.

Una historia de amor que compaginan a la perfección con su trabajo en televisión, donde forman un equipo de éxito al frente de los programas de actualidad y misterio que presentan juntos en Cuatro.