El Kospi surcoreano pierde un 2,97 % por temor a un empeoramiento de la guerra en Irán

Seúl, 30 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 2,97 % este lunes, por temores a un empeoramiento del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán y sus consecuencias sobre el suministro y precio del crudo.

El indicador descendió 161,57 puntos, hasta los 5.277,30 enteros. El Kospi bajó un 0,40 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdió un 3,02 %, o 34,46 puntos, hasta las 1.107,05 unidades.

La Bolsa surcoreana sufrió el declive ante los temores de una escalada en la guerra en Oriente Medio en medio de la participación de los rebeldes yemeníes hutíes en el conflicto, así como informes de una posible incursión terrestre de EE.UU. en Irán.

El petróleo de brent para entrega en mayo alcanzó este lunes los 115 dólares por barril, el precio más alto desde 2022, en horas de negociación de Asia, después de cerrar el viernes pasado en 112,57 dólares.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdió un 1,69 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso del 5,31 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajó un 5,15 %, y su empresa hermana Kia registró un declive del 2,76 %.

En defensa, el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries se desplomó un 6,60 %, y Hanwha Aerospace tropezó un 2,02 %.

En el setor biofarmacéutico, Samsung Biologics bajó un 4,73 % y Celltrion se redujo un 2,18 %.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean registraron descensos del 3,71 % y el 2,02 %, respectivamente.

El fabricante de baterías LG Energy Solution, por otro lado, reportó un aumento del 3,93 %.

La moneda local, el won, se depreció ante el dólar estadounidense, cotizando a 1.515,70 unidades por dólar, o 6,8 wones más que en el cierre de la sesión previa. EFE