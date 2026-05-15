Guadalajara, del argentino Milito, a confirmar fuerza sobre Cruz Azul para ir a la final

Guadalajara (México), 15 may (EFE).- El Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, buscará este sábado confirmar su superioridad sobre el Cruz Azul para clasificarse a la final del Clausura del fútbol mexicano.

Las Chivas recibirán este sábado a La Máquina en el partido de vuelta de la semifinal del certamen, luego de que en el primer juego empataron 2-2.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Milito avanzará a la final del torneo con cualquier triunfo o empate gracias a la mejor posición que ocupó en la fase regular del Clausura, en la que acabó segundo; Cruz Azul fue tercero.

El Guadalajara ha sido la sorpresa de este certamen gracias al trabajo en el banquillo del estratega argentino, quien potenció un equipo lleno de jóvenes para llevarlos a la fase final, en la cual se han abierto camino a pesar de las bajas de cinco de sus titulares habituales, entre ellos su goleador Armando González, que están concentrados con la selección mexicana para el Mundial.

PUBLICIDAD

A pesar de esas ausencias, los chicos de la banca y la cantera han respondido.

Para ejemplo está Santiago Sandoval, joven de 18 años, quien anotó un doblete en la vuelta de los cuartos de final ante Tigres UANL para que el llamado 'equipos más popular del país' avanzara a la semifinal.

PUBLICIDAD

Las Chivas son el segundo equipo más ganador de ligas en México, suman 12, cuatro menos que el América. Su más reciente título lo levantaron en el Clausura 2017 con Matías Almeyda, otro argentino, como estratega.

Su más reciente aparición en una final fue en el Clausura 2023, cuando perdieron el campeonato ante los Tigres UANL.

PUBLICIDAD

El Cruz Azul, su rival, está obligado a vencer si quiere llegar al partido por el título.

La Máquina llega con ánimos renovados, luego del mal momento que vivieron al final de la campaña con el argentino Nicolás Larcamón al frente del equipo, quien fue despedido para dar paso a Joel Huiqui, un exintegrante del equipo que recompuso el rumbo y los puso en la semifinal.

PUBLICIDAD

A pesar del buen momento, en la ida Cruz Azul apenas rescató la igualada 2-2.

El equipo azul tiene nueve títulos en su historia, el más reciente lo obtuvo en el 2021.

PUBLICIDAD

En su aparición más cercana en una final cayó ante el América en el Clausura 2024.EFE