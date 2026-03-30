El Ibex 35 modera su alza al 0,18% en la media sesión con el crudo en 115 dólares por barril

Veinte grandes petroleros recibieron autorización para cruzar el estrecho de Ormuz como parte de un gesto negociado entre Estados Unidos e Irán, en un contexto marcado por nuevas amenazas militares y el control naval ampliado por Teherán hasta el golfo de Omán. En paralelo, la cotización internacional del petróleo sigue bajo presión, llevando el precio del Brent a situarse cerca de los 115 dólares por barril. En este escenario, la Bolsa española mostró ajustes leves y el Ibex 35 experimentó una subida del 0,18% en la media sesión, alcanzando los 16.833 puntos, según informó Europa Press.

La jornada estuvo definida por la volatilidad vinculada a la evolución de los conflictos en Oriente Próximo y a la escalada de los precios energéticos. Europa Press detalló que el crudo de referencia para Europa, el Brent, aumentó un 2,09% y se aproximó a los 114,92 dólares por barril hacia las 12:00 horas. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) también subió hasta los 101,46 dólares, en tanto que el gas natural europeo alcanzó los 55,50 euros por megavatio hora, representando una subida superior al 1,7% en el mercado de futuros holandés.

En el marco político y militar, Europa Press reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno mantiene contactos tanto directos como indirectos con Irán, en busca de acuerdos que faciliten un alto el fuego en la región. "Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", señaló Trump a la prensa durante un desplazamiento en el Air Force One. Añadió que Irán aceptó liberar primero ocho barcos y posteriormente aumentó esa cifra hasta veinte, acción que describió como una "muestra de respeto". La medida adopta relevancia después de que Irán impusiera un bloqueo de facto en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes.

No obstante, el contexto militar no dio señales de distensión. Este domingo, la Marina iraní avisó que expandió su control sobre el golfo de Omán, advirtió a Estados Unidos que abrirá fuego sobre el portaaviones 'Abraham Lincoln' si se acerca a su radio de acción y mantuvo su despliegue en el mar de Arabia, según consignó Europa Press. Además, los hutíes, aliados de Irán en Yemen, informaron el lanzamiento de misiles balísticos contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel, declarando que se trata de la primera fase de una intervención militar directa para respaldar a Teherán y sus aliados en Oriente.

Mientras tanto, el sector económico internacional sigue centrando su atención en el estrecho de Ormuz, paso por el que transita aproximadamente una cuarta parte del comercio global de petróleo y gas, según señala Europa Press. Las negociaciones entre Washington y Teherán buscan aliviar las restricciones en esta vía estratégica, aunque la prolongación e intensificación del conflicto mantiene la inestabilidad en los mercados energéticos.

En este contexto, Pakistán anunció que en los próximos días albergará conversaciones entre los países implicados con el fin de evaluar posibilidades de alto el fuego en la región, según publicó Europa Press. El director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, citado por el mismo medio, sugirió que con el viraje del conflicto de Irán hacia negociaciones, podría estar próximo el punto máximo de encarecimiento del petróleo.

La incidencia de estos acontecimientos se reflejó en la renta variable española. El balance sectorial del Ibex 35 mostró valores energéticos al alza, destacando Acciona Energía (+2,75%), Acciona (+2,25%), Endesa (+2,18%), Iberdrola (+1,93%) y Redeia (+1,55%), mientras que firmas como Indra (-3,33%), IAG (-2,26%), Acerinox (-1,71%), Arcelormittal (-0,9%) y Sabadell (-0,89%) registraron los descensos más pronunciados. Europa Press informó que antes de la apertura, Neinor anunció la activación de un programa de recompra de acciones con un presupuesto máximo de 50 millones de euros.

En los demás mercados bursátiles del continente, las posiciones mixtas dominaron en la media jornada. El FTSE británico avanzó un 0,51% y el MIB italiano un 0,01%, mientras que el CAC francés y el DAX alemán registraron ligeras bajadas del 0,03% y 0,2%, respectivamente, según detalló Europa Press.

En el mercado asiático, el tono fue mayoritariamente negativo. El Kospi surcoreano perdió casi un 3%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,81% y el índice de Shenzhen bajó un 0,24%. El Nikkei japonés cayó un 2,75%, de acuerdo con Europa Press.

El dólar se fortaleció respecto al euro, incrementando su valor un 0,11% y situando el tipo de cambio en 1,1495 dólares por euro. En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono español a diez años retrocedió al 3,617%, mientras que la prima de riesgo se mantuvo en 53,71 puntos básicos frente a la deuda alemana, según consignó Europa Press.

La evolución de la jornada bursátil, la cotización energética, la respuesta de las monedas y los movimientos en los mercados internacionales estuvieron directamente relacionados con la persistente tensión geopolítica en Oriente Próximo y las consecuencias económicas derivadas, según reportó de forma continuada Europa Press en su cobertura.