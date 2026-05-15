Mick Jagger consigue frenar una torre de 29 pisos en Londres que le taparía las vistas

Londres, 15 may (EFE).- Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, ha conseguido, al frente de un grupo de vecinos, frenar la construcción de una torre de apartamentos de 29 alturas y 100 metros que le bloquearía las vistas en el domicilio que posee en el barrio de Battersea, al suroeste del Londres, junto al Támesis, según relatan este viernes los medios británicos.

Un tribunal de planificación urbanística ha puesto fin así a una batalla judicial que se ha prolongado durante dos años, después de que Jagger, apoyado por otros famosos como el guitarrista Eric Clapton, la actriz Felicity Kendall o el comediante Harry Hill, interpusieran una demanda contra la compañía promotora.

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La promotora Rockwell Property tenía prevista una torre de 34 pisos, que luego rebajó a 29, pero se topó con una campaña de recogida de firmas de hasta 6.000 personas.

No solo había famosos entre los firmantes, también se sumaron asociaciones de protección del patrimonio como The Chelsea Society, Battersea Society o Historic England, que objetaban la altura desmesurada en esa zona.

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Según 'The Times', en caso de ser construida, la torre sería casi tan alta como las chimeneas de la antigua estación eléctrica, hecha célebre por la portada de un disco de Pink Floyd y convertida hoy en un megacentro comercial que domina todo el barrio, sin alturas destacables a sus pies.

Mick Jagger escribió que la torre "no tiene ningún sentido" y que "está fuera de lugar se mire como se mire".

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"Si esto sale adelante, podría suponer la construcción de más torres y cambiar así para siempre este maravilloso tramo de la ribera del Támesis", afirmó.

A lo que Clapton añadió: "A estos promotores no les importa nada lo que la gente piensa. Solo les interesa el dinero".

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La promotora Rockwell parece haber tirado la toalla: "Estamos disgustados con esta decisión porque creíamos firmemente en este proyecto de regeneración", que según ellos "iba a ser una gran adición al perfil urbano de Londres". EFE