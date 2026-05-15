El neobanco Nubank gana 748 millones de euros en el primer trimestre, un 41% más

El neobanco brasileño Nubank registró un beneficio neto de 871 millones de dólares (748 millones de euros) al cierre del primer trimestre del 2026, lo que supone un incremento del 41% frente al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se situaron en los 5.000 millones de dólares (4.298 millones de euros) por primera vez en su historia, un 42% más que el año anterior, gracias a la monetización de toda la plataforma, según explicó la compañía en su cuenta de resultados.

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Por otra parte, la rentabilidad sobre recursos propios (RoE) de Nubank se situó en el 29% al cierre del primer trimestre del año.

La entidad añadió cerca de 4 millones de clientes en los tres primeros meses del año hasta alcanzar un total de 135 millones a nivel global.

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Por países, en Brasil superó los 115 millones de clientes, en México alcanzó los 15 millones, hasta convertirse en la tercera institución financiera más grande del mercado, y en Colombia se acercó a los 5 millones de clientes.

El fundador y consejero delegado de Nubank, David Vélez, recalcó que la transformación de la entidad con inteligencia artificial (IA) "es una prioridad": "NuFormer, nuestro conjunto propietario de modelos fundacionales, ya está en producción hoy para tarjeta de crédito en Brasil y México, y para préstamos no garantizados en Brasil", afirmó.

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