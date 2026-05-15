La producción industrial en EE.UU. creció el 0,7 % en abril

Washington, 15 may (EFE).- La producción industrial de Estados Unidos creció el 0,7 % en abril con respecto a marzo, tras haber disminuido el 0,3 % el mes anterior, impulsada principalmente por avances en las áreas de servicios públicos y de manufactura que compensaron un decrecimiento en la minería, informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue el 1,4 % superior.

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El sector de los servicios públicos aumentó el 1,9 % en abril con respecto a marzo, apoyado por aumentos del 7,3 % en el índice de gas natural y del 1,1 % en la electricidad.

La producción manufacturera aumentó el 0,6 % el mes pasado, después de crecer apenas el 0,1 % en marzo, con avances generalizados en todos sus indicadores.

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El índice de manufacturas de bienes duraderos subió el 1,2 % en el cuarto mes de 2026, con el mayor aumento registrado en la producción de vehículos de motor y sus piezas (3,7 %), los productos informáticos y electrónicos (1,5 %) y minerales no metálicos (1,3 %).

El dato de manufacturas no duraderas disminuyó el 0,1 %, debido a descensos en varias áreas, sobre todo en los índices de productos químicos y de productos de plásticos y caucho, con caídas del 0,9 % en cada uno.

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Estos decrecimientos se vieron compensados por alzas en los materiales de impresión y actividades de apoyo (1,3 %), derivados del petróleo y el carbón (1 %) y los productos alimenticios, bebidas y tabaco (0,7 %), según la Fed.

Por otro lado, la producción minera disminuyó el 0,1 % en abril, tras caer el 1,6 % en marzo.

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La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió hasta el 76,1 %, frente al dato revisado del 75,4 % en marzo. EFE