Albares justifica la nacionalidad a Leopoldo López por vía express por la imposibilidad de que logre tener documentación

La estancia de Leopoldo López en la embajada española durante más de un año marcó uno de los principales puntos de fricción en las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, además de reflejar la situación de vulnerabilidad de algunos líderes opositores venezolanos que buscan protección internacional. De acuerdo con el reporte de Europa Press, el Gobierno español analiza otorgar la nacionalidad por procedimiento extraordinario a López, debido a las dificultades insalvables que enfrenta para obtener la documentación necesaria en su país de origen.

Según detalló Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó en una entrevista en “El món” de RAC1 que se llevará al Consejo de Ministros la propuesta de conceder la nacionalidad española por vía rápida al opositor venezolano. Albares expresó que la solicitud formal del propio López ya ha sido recibida y que la decisión de elevarla al Consejo de Ministros responde a una “situación tan especial”, en palabras del propio ministro, subrayando la imposibilidad de que el solicitante obtenga los documentos requeridos para iniciar trámites por vías ordinarias.

El jefe de la diplomacia española sostuvo que el caso de López se enmarca en la utilización de una disposición prevista en el Código Civil que permite otorgar la carta de naturaleza española en circunstancias excepcionales. Sin referirse directamente a los detalles, Albares precisó que López no cuenta con pasaporte válido y que en Venezuela se inició un procedimiento administrativo para retirarle la nacionalidad, lo que deja al opositor venezolano en una situación de apatridia y sin posibilidad de tramitar documentación consular.

Durante su intervención, recogida por Europa Press, Albares enfatizó que el Ejecutivo español ha recurrido a este mecanismo “que está en el Código Civil español y se puede utilizar con total normalidad”. Recordó que el Gobierno de España previamente le permitió a López permanecer durante aproximadamente dieciocho meses como persona protegida en la embajada española en Caracas, en calidad de refugiado, y argumentó que este apoyo responde a una política de protección consolidada hacia ciudadanos venezolanos en riesgo.

El ministro también contextualizó el caso de López dentro de una serie de medidas impulsadas por España para salvaguardar los derechos y la seguridad de venezolanos que han huido de la crisis política y social en su país. Según publicó Europa Press, Albares puntualizó que existen cerca de 200.000 ciudadanos venezolanos en España que disponen de un “estatuto único” creado para proporcionarles protección legal y facilitar su integración.

Además, Albares hizo mención al caso de Edmundo González, afirmando que el dirigente está actualmente libre en Madrid en lugar de permanecer encarcelado en Caracas gracias a la actuación del Gobierno español. El ministro utilizó como ejemplo este hecho para ilustrar el respaldo continuo de España hacia líderes políticos y ciudadanos venezolanos que se enfrentan a represalias o persecución política.

El titular de Asuntos Exteriores aprovechó la ocasión para responder a las críticas y campañas de desinformación dirigidas al Gobierno español en relación con la situación en Venezuela. Albares rechazó las “calumnias sobre presiones” y las “injurias” que se han difundido en determinados círculos, según reseñó Europa Press, reivindicando la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de derechos humanos y protección de refugiados.

En cuanto a la decisión sobre el caso de Leopoldo López, el ministro evitó adelantar un resultado y declaró: “Vamos a esperar a la deliberación del Consejo de Ministros para la decisión final”. El ministro defendió la utilización del procedimiento previsto en la ley dada “la imposibilidad de producir” los documentos requeridos, lo cual —según explicó— justifica el uso de la vía extraordinaria de concesión de nacionalidad prevista en el Código Civil.

Europa Press también consignó que la propuesta para conceder la nacionalidad mediante carta de naturaleza implica que el Consejo de Ministros tiene la potestad de evaluar casos en los que concurren circunstancias excepcionales, especialmente para personas que, como López, se encuentran en situación de desamparo documental y político. Este marco legal, explicó Albares, ha sido utilizado en varias ocasiones y el caso del líder opositor venezolano cumple con los requisitos para su aplicación.

Así, el tratamiento del caso de Leopoldo López se ubica en el centro de la agenda política, evidenciando tanto las dificultades diplomáticas derivadas de la crisis venezolana como los mecanismos legales existentes en otros países para atender situaciones humanitarias complejas. Según han indicado portavoces del Gobierno a Europa Press, la decisión del Consejo de Ministros se considera un paso clave para resolver el estatus legal de López en territorio español, permitiendo su regularización y acceso a derechos y obligaciones como ciudadano español.