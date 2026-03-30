Agricultura convoca ayudas de 1,9 millones para programas plurirregionales de formación para 2026

Representantes de organizaciones profesionales agrarias, asociaciones estatales de mujeres rurales y entidades vinculadas a sectores agrícolas, ganaderos, agroalimentarios o forestales sin ánimo de lucro podrán optar a nuevas ayudas oficiales, después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abriera el plazo de solicitud para los fondos públicos destinados a la formación en el entorno rural. Según reportó el Boletín Oficial del Estado (BOE), se destinarán un total de 1,9 millones de euros para respaldar estos programas en el ejercicio 2026, como parte de los esfuerzos para fortalecer la capacitación profesional, incorporando criterios de sostenibilidad e inclusión laboral en territorios rurales.

Tal como detalló el medio oficial, el periodo de presentación de solicitudes comenzó este lunes y se extenderá durante 15 días hábiles, finalizando el día 21 de abril. Esta convocatoria se inscribe en la Estrategia Siembra, Crece y Cultiva tu Futuro, que apunta a la modernización y actualización de las competencias en la población rural, facilitando el acceso a herramientas formativas centradas en la digitalización, la innovación y la comprensión de nuevas normativas y planes relacionados con el desarrollo sostenible.

De acuerdo con la información publicada, la oferta formativa se dirige tanto a personas ocupadas como desempleadas, siempre que desarrollen o busquen desarrollar su actividad en los sectores agrario, ganadero, agroalimentario o forestal y tengan al menos 16 años de edad. El objetivo consiste en mejorar la competitividad del medio rural y ampliar el abanico de oportunidades de empleo en estos sectores, mediante iniciativas educativas que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado.

El Ministerio indicó que se considerarán beneficiarias a organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y general, entidades y organizaciones de mujeres rurales de ámbito estatal, así como otras entidades, organizaciones o personas jurídicas siempre que su actividad esté directamente relacionada con el entorno agroganadero o forestal y carezcan de ánimo de lucro. Estos programas plurirregionales buscan, según publicó el BOE, permitir que los participantes adquieran habilidades clave para la adaptación a los continuos cambios derivados del desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la aplicación de nuevas normativas.

Agricultura puntualizó que la oferta formativa abarcará temas variados, como la gestión digital de explotaciones, la aplicación de conocimientos en sostenibilidad y la divulgación de planes de actuación que faciliten la integración efectiva en el medio rural. Mediante esta acción, el Gobierno intenta responder a la transformación de la actividad desarrollada en los ámbitos agroganadero y forestal, reforzando la capacitación para afrontar desafíos como el relevo generacional y las demandas del empleo verde.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado, la estrategia es fomentar una actualización constante de los conocimientos, destacando la prioridad que se otorga al aprendizaje permanente y a la capacidad de adaptarse a las exigencias del mercado. Las entidades seleccionadas accederán a los fondos mediante la formulación de proyectos educativos, para cuya aprobación deberán acreditar su relación directa con el sector y garantizar que las actividades formativas se ajustan a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las personas interesadas en sumarse a estos programas deben inscribirse según lo previsto en las bases, que explicitan tanto los procesos de selección de los beneficiarios como los criterios de adjudicación de los fondos públicos, reportó el medio oficial. El Ministerio señaló que la función principal de estas ayudas radica en facilitar la incorporación de jóvenes y personas en riesgo de exclusión laboral a sectores estratégicos, mejorando las capacidades individuales y grupales en entornos rurales.

Además, Agricultura remarcó el papel de la formación para mujeres rurales como factor clave dentro del conjunto de programas, con el objetivo de avanzar en la igualdad de oportunidades y fortalecer el tejido profesional en estas zonas. Las actividades subvencionadas bajo esta convocatoria podrán contemplar tanto formación presencial como virtual, con el propósito de acercar las competencias digitales y técnicas a una población diversa en edad y condiciones laborales.

El presupuesto asignado se repartirá entre las entidades seleccionadas conforme a la calidad e impacto previsto de sus propuestas, según indicó la publicación oficial. Esta financiación posibilitará la realización de actividades didácticas, talleres, jornadas y cursos orientados a la adquisición de habilidades prácticas, el conocimiento de regulaciones vigentes y el empleo de tecnologías emergentes en el sector primario.

El plan de ayudas persigue además incrementar la cohesión social y profesional del medio rural, priorizando aquellas iniciativas que contemplen la integración de nuevos trabajadores a sectores tradicionales y fomenten la colaboración entre agentes sociales, económicos e institucionales. Desde el Ministerio se subrayó que la actualización profesional es un pilar para afrontar la competencia en los mercados globales y contribuir a la sostenibilidad de las zonas rurales.

Las bases establecen que las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes a través del procedimiento habilitado, detallando sus proyectos, previsiones formativas y criterios de evaluación de resultados. Los proyectos que incluyan acciones para facilitar la inserción laboral, la igualdad de género y la innovación digital serán especialmente valorados durante el proceso de selección, afirmó el Ministerio en la resolución oficial.

La convocatoria se enmarca en un contexto en el que la transición hacia modelos productivos más sostenibles y el fomento de la economía verde requieren de profesionales cualificados, según recogen las directrices europeas y nacionales citadas por el BOE. Al fortalecer la preparación de quienes viven o desean integrarse en el medio rural, esta iniciativa se convierte en un mecanismo para impulsar la transformación y adaptación a los desafíos que enfrenta el sector agroganadero y forestal en los próximos años.