El incidente en la maternidad de Odesa, en el que se encontraban 22 recién nacidos al momento del ataque, ha adquirido relevancia tras la serie de bombardeos recientes que han afectado a diversas regiones de Ucrania. Según informó el medio, una niña de trece años falleció tras resultar gravemente herida en un ataque con dron ruso en Voskresenka, situada en la región de Nikolaev, en el sur del territorio ucraniano.

De acuerdo con las autoridades locales citadas por el medio, el gobernador militar de Nikolaev, Vitali Kim, confirmó en redes sociales la muerte de la menor en un hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas. Además, Kim detalló que otras siete personas, de las cuales seis son menores de edad, resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas tras el impacto de un dron ruso tipo Shahed en la misma localidad. El estado de salud de una mujer de 40 años y otra niña se considera grave, según consignó el medio.

Tal como publicó la fuente, las autoridades ucranianas denunciaron también un ataque ruso contra una maternidad en Odesa durante la noche del sábado. Comunicaron que, en el momento del impacto, 22 recién nacidos permanecían dentro del centro asistencial. No se informaron víctimas fatales ni el número total de heridos de este bombardeo específico.

El medio reportó que, simultáneamente, el Ministerio de Defensa ruso anunció la captura de la localidad de Kovsharovka, ubicada en la provincia de Járkov. Esta acción, según la fuente oficial, incluyó la neutralización y destrucción de equipos, vehículos y personal del Ejército ucraniano. No se especificó en el informe del Ministerio la magnitud exacta de estas bajas.

Por su parte, la empresa estatal ucraniana Naftogaz denunció nuevos ataques dirigidos contra sus instalaciones de producción en la región de Sumi. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, los drones rusos provocaron daños significativos, incluido un incendio, sobre la infraestructura energética estratégica de Ucrania.

El medio detalló que, según información difundida por Kiev, en la última semana Rusia lanzó más de 3.000 drones, más de 1.450 misiles tierra-tierra y 40 proyectiles de diversos tipos en el territorio ucraniano. Esta cifra refleja un incremento de la intensidad de los bombardeos y ataques aéreos sobre áreas habitadas y objetivos industriales del país.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un mensaje público recogido por el medio, afirmó: “Los rusos no están ralentizando la guerra contra nuestro estado y nuestro pueblo, sino que están contribuyendo abiertamente para otra guerra que provoca inestabilidad global”. Zelenski remarcó que los mismos drones de ataque y misiles balísticos utilizados contra Ucrania también golpean zonas de Oriente Próximo y la región del golfo Pérsico, repercutiendo en el bloqueo de rutas marítimas e incrementando la inestabilidad en los mercados internacionales.

Según consignó el medio, Zelenski insistió en que “Ucrania contribuye a la seguridad” y solicitó la adopción de medidas decididas y conjuntas por parte de la comunidad internacional para proteger la vida y detener los conflictos armados, tanto en su país como en el panorama global.

El desarrollo de los acontecimientos en Nikolaev, Odesa y Sumi, así como las acciones reportadas en Járkov, ilustran la diversidad de frentes activos en el conflicto. Las autoridades ucranianas, según la información revelada por el medio, recalcan la necesidad de atención internacional ante la escala de los daños civiles y la continuidad de los ataques con drones y misiles que afectan tanto a infraestructuras críticas como a la población civil, incluidos niños y mujeres.