Irán afirma haber atacado una base aérea en respuesta a las operaciones de EEUU

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha atacado en la madrugada de este lunes una "base aérea" en una ubicación no especificada como respuesta a uno de los ataques anunciados por el Ejército de Estados Unidos apenas unas horas antes y que ha tenido como objetivo, según Teherán, una torre de telecomunicaciones.

"Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, provincia de Hormozgan, hace una hora, combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica han atacado la base aérea desde donde se originó la agresión y han destruido los objetivos previstos", ha informado el departamento de prensa de la Guardia Revolucionaria en un comunicado distribuido a los medios iraníes.

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Según esta nota, la Fuerza Aeroespacial del cuerpo militar ha advertido que, "de repetirse la agresión", su respuesta será "radicalmente distinta y la responsabilidad recaerá sobre el régimen estadounidense responsable del asesinato de niños", una alusión al bombardeo que dejó más de 155 muertos en la escuela de Minab, en el sur del país, al inicio de la guerra.

El anuncio de la Guardia Revolucionaria ha llegado poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya reivindicado ataques contra "radares y estaciones de mando y control de drones iraníes" a lo largo de este fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense.

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El ataque al que Teherán ha afirmado responder correspondería con el primero de los señalados por Washington: apenas diez kilómetros separan las localidades de Geruk y Sirik.

Por otra parte, el bombardeo anunciado por Irán se produce cuando el Ejército de Kuwait ha afirmado estar "respondiendo a amenazas de misiles y drones" hostiles, después de una semana marcada por un ataque contra la base aérea de Alí al Salem con cinco militares estadounidenses heridos, y, apenas unos días antes, por la acusación a Teherán por parte del Ministerio de Exteriores del emirato de haber lanzado un ataque con misiles y drones contra su territorio.

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