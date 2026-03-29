La CAF anuncia "cambios y mejoras" en su reglamento para que "no se repitan" hechos como los de la Copa África

El dirigente sudafricano Patrice Motsepe señaló que la reforma de las normas internas de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) incluye la aplicación de mejores prácticas internacionales, el impulso a la profesionalización de los árbitros y una posición invariable de trato igualitario hacia todas las federaciones miembros. Según informó la CAF, estos cambios se orientan a evitar que incidentes similares a los de la última final de la Copa África de Marruecos 2025 se repitan y a fortalecer la credibilidad de los órganos arbitrales y disciplinarios del fútbol africano.

De acuerdo con la información difundida por la CAF y recogida por diversos medios, la organización planea introducir modificaciones relevantes en sus estatutos y reglamentos como respuesta directa a los hechos ocurridos durante el desenlace de la final continental. El presidente Motsepe explicó que la institución ha recibido asesoría legal tanto de expertos africanos como internacionales, buscando garantizar que la actualización de sus estatutos se sitúe a la altura de los estándares globales establecidos para el deporte, tanto en su faceta deportiva como en materia de gobernanza.

El medio detalló que, entre los objetivos declarados, la CAF apuesta por reforzar la confianza del público en la imparcialidad y el nivel de los árbitros, de los operadores del sistema VAR, y de las juntas disciplinarias y de apelaciones, organismos cuya actuación generó controversias recientes. La reforma se apoya también en un programa de formación continua para los árbitros y comisarios africanos, desarrollado en colaboración con la FIFA, con la meta de alcanzar la excelencia en el desempeño arbitral y operativo conforme a las exigencias de las competiciones internacionales.

Uno de los puntos expuestos por Motsepe, según consignó la CAF, es la prioridad de profesionalizar este colectivo arbitral mediante una mejor remuneración, al tiempo que resaltó los progresos alcanzados en áreas como ética, transparencia y gestión durante el último lustro. El dirigente subrayó el compromiso inquebrantable de la institución con la tolerancia cero ante la corrupción y las conductas indebidas, lo que ha contribuido a asegurar un creciente respaldo de patrocinadores y socios comerciales.

Motsepe recalcó la importancia de la igualdad de trato a todas las federaciones nacionales adscritas a la CAF. En sus palabras, “bajo ninguna circunstancia se dará trato preferencial ni se favorecerá a ninguna federación miembro por encima de otra”, enfatizó el presidente, tal como publicó la propia CAF. Este mensaje llega tras la reciente polémica de la final de la Copa África, en la que la selección masculina de Senegal fue considerada culpable de perder por incomparecencia, después de abandonar temporalmente el terreno de juego en señal de protesta por la sanción de un penalti a favor de Marruecos.

Según reportó la CAF, la Junta de Apelación del organismo falló a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol, que había presentado un recurso tras el controvertido final del partido. En ese encuentro, el jugador Brahim Díaz ejecutó sin éxito el penalti al estilo Panenka, lo que llevó a una prórroga en la que Pape Gueye anotó el gol decisivo. Tras este desenlace, la Federación Senegalesa de Fútbol comunicó que recurrirá la decisión de la CAF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Motsepe añadió que la resolución definitiva sobre la controversia de la Copa África queda ahora en manos del TAS. Además, reafirmó que el organismo recto del fútbol africano mantiene el foco en el trabajo colaborativo con todas las federaciones que participarán en el Mundial 2026, transmitiendo confianza en el desempeño y la representación de las selecciones africanas en ese escenario global.

Desde la CAF se reiteró que la determinación de acometer cambios estructurales parte de la necesidad de restaurar la percepción de equidad, integridad y profesionalidad en la administración del fútbol en el continente. El organismo hace hincapié en la implementación continua de sistemas de gobernanza renovados y éticos, bajo el marco de asesoría internacional y en coordinación directa con las entidades reguladoras del fútbol mundial, según detalló el propio presidente Motsepe.