Fallece un motorista de 23 años tras sufrir un accidente de tráfico en la GU-186 en Campillejo (Guadalajara)

Una salida de la carretera GU-186, en el kilómetro 12 de la vía a su paso por el término municipal de Campillejo, movilizó este domingo a equipos de emergencia tras el accidente de un joven motorista de 23 años, según publicó Europa Press. El incidente, registrado a las 14:22 horas, fue notificado al servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que coordinó el operativo en la zona. La víctima no sobrevivió al siniestro.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la llamada de alerta provocó la rápida intervención de varios servicios de asistencia. La Guardia Civil acudió inmediatamente al lugar para asegurar la zona y dar soporte en las labores de rescate, mientras que un helicóptero medicalizado y una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) también participaron con el objetivo de asistir al herido. En el accidente, el motorista se salió de la vía por causas que todavía no han sido esclarecidas.

El medio Europa Press detalló que, pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios y al despliegue de recursos, no fue posible salvar la vida del joven conductor, confirmándose su fallecimiento poco después de llegar la ayuda. El dispositivo de emergencia incluyó la movilización de medios aéreos con el helicóptero y personal sanitario especializado de la UVI, además del apoyo logístico y de seguridad de la Guardia Civil.

El accidente tuvo lugar en una zona situada en el término municipal de Campillejo, perteneciente a la provincia de Guadalajara. Según informa Europa Press, la actuación de los servicios de emergencia se desarrolló con máxima coordinación, aunque no se pudo revertir el desenlace mortal para el conductor de la motocicleta.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que rodearon la salida de vía, con especial atención a las condiciones del asfalto, la meteorología, el estado del vehículo y otros factores que podrían haber influido. Como reportó Europa Press, la carretera GU-186 quedó parcialmente afectada durante el tiempo que duraron las atenciones y el posterior levantamiento del cadáver, mientras los agentes de la Guardia Civil ordenaban el tráfico y recopilaban datos para el informe del accidente.

El fallecimiento de este joven eleva la preocupación sobre la siniestralidad en carreteras secundarias de la región, donde los accidentes de tráfico con motociclistas implicados suelen suponer situaciones de especial gravedad, dada la vulnerabilidad de los conductores de este tipo de vehículos. El caso se suma a las estadísticas de incidentes registrados en Castilla-La Mancha, según la información de Europa Press, y pone de relieve la importancia de la atención emergente y las labores preventivas en la red viaria provincial.

Por el momento, los datos aportados por la investigación preliminar han sido remitidos a la autoridad judicial para su evaluación. Europa Press informó que se espera la recopilación de testimonios y el peritaje oficial de la motocicleta involucrada, lo que permitirá esclarecer completamente las causas y circunstancias de este accidente mortal ocurrido en la GU-186 a la altura de Campillejo este domingo.