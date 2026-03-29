El seleccionador de Rumanía, Mircea Lucescu, hospitalizado por problemas cardíacos

Las pruebas médicas efectuadas al seleccionador nacional de Rumanía han identificado severas irregularidades en su ritmo cardíaco, motivando la decisión de mantenerlo bajo observación hospitalaria y continuar con cuidados especializados. Según la Federación Rumana de Fútbol (FRS), Mircea Lucescu experimentó un episodio de indisposición durante una reunión técnica celebrada el domingo en Bucarest, lo que llevó a la intervención inmediata del personal médico del equipo, seguido del traslado en ambulancia al Hospital Universitario de la capital rumana. El incidente interrumpió los planes del equipo y provocó la suspensión de la sesión de entrenamiento planeada para ese día.

De acuerdo a lo informado por la FRS, tras la llegada de Lucescu al centro médico, el equipo de salud realizó pruebas diagnósticas y suministró el tratamiento necesario para estabilizar su condición cardíaca. La entidad federativa detalló que el seleccionador se encontraba en un estado estable al cierre del domingo y bajo permanente cuidado. El hospital señaló que el diagnóstico principal se relaciona con problemas graves en el funcionamiento de su corazón, lo que requerirá seguimiento y nuevos controles en los próximos días.

El episodio de salud de Lucescu, de 80 años, impactó fuertemente en el plantel de Rumanía. Según publicó la Federación Rumana de Fútbol, el malestar súbito del entrenador generó consternación entre los jugadores y el cuerpo técnico, lo que derivó en la cancelación de los entrenamientos de ese día. El organismo intentó postergar el partido amistoso programado contra Eslovaquia, previsto para el martes en Bratislava, aunque confirmó que las gestiones para reprogramarlo no tuvieron éxito, por lo que el compromiso se mantiene en el calendario original.

Tal como detalló la FRS, con Lucescu fuera de la banca por motivos médicos, la dirección del equipo en el partido frente a Eslovaquia recaerá en Ionel Gare, segundo entrenador. La Federación precisó que el seleccionador nacional continuará ingresado hasta que los especialistas determinen que su evolución permite el alta médica.

La carrera de Mircea Lucescu al frente del combinado nacional cuenta con dos etapas. Fue seleccionador de Rumanía entre 1981 y 1986 y, después de décadas como director técnico en varios clubes europeos, retornó al equipo nacional en 2024. Su regreso coincidió con un ciclo de clasificación complicado; según consignó la FRS, Rumanía perdió el jueves anterior ante Turquía la semifinal de la repesca para la Copa del Mundo, oportunidad en la que la selección quedó eliminada y sin opciones de asistir al torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en el verano próximo.

La situación médica del entrenador, que requirió una reacción urgente de los médicos y el traslado inmediato en ambulancia, puso en pausa los trabajos de la selección durante una fase crítica de preparación. Según informó la Federación Rumana de Fútbol, se mantendrá la vigilancia sobre Lucescu y se actualizará sobre su estado de salud conforme lo permitan las circunstancias clínicas. El hospital universitario de Bucarest proporcionará los detalles pertinentes sobre la evolución del paciente y el tratamiento aplicado en el contexto de las anomalías cardíacas identificadas tras su ingreso.