El PP pide en el Congreso bonos o ayudas para actividades extraescolares para facilitar la conciliación de las familias

El Partido Popular ha señalado que la brecha de género en el sistema de pensiones requiere actuar tanto en las causas que la originan como en el refuerzo de la suficiencia para aquellas mujeres cuyas trayectorias ya no pueden modificarse. Según detalló Europa Press, la formación ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que reclama al Gobierno crear programas de apoyo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares, con el objetivo de facilitar la conciliación entre trabajo y vida familiar.

De acuerdo con la iniciativa registrada por el PP, estos apoyos económicos se enfocan en asegurar que las responsabilidades de cuidado no recaigan mayoritariamente sobre las mujeres, promoviendo así una distribución más equitativa de las cargas familiares. Tal como informó Europa Press, la propuesta subraya la necesidad de establecer medidas estructurales para reducir la desigualdad salarial y laboral entre hombres y mujeres, incidiendo sobre cuestiones como la precariedad laboral, la parcialidad involuntaria, la segregación sectorial y las diferencias salariales, especialmente en lo que respecta a los complementos.

La proposición contempla también el impulso de un sistema eficaz para la conciliación y la corresponsabilidad familiar. Entre sus acciones, destaca la petición de acceso universal y gratuito a la educación infantil para menores de 0 a 3 años mediante un modelo en el que el Estado y las comunidades autónomas aporten cada uno el 50% de la financiación, un planteamiento que, según consignó Europa Press, el partido entiende clave para promover la igualdad de oportunidades en el empleo y evitar interrupciones profesionales debidas al cuidado familiar.

El PP solicita además que se regule y desarrolle completamente el permiso parental remunerado, conforme a la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional. El partido enfatiza que se debe garantizar el carácter remunerado y suficiente del permiso, y que esta medida no derive en consecuencias negativas para las carreras de las mujeres. Europa Press publicó que se insta al Ejecutivo a llevar a cabo la transposición de la normativa europea, cuya fecha límite ya habría vencido.

En relación con las pensiones, la iniciativa distingue entre correcciones de origen para igualar trayectorias laborales y bases de cotización entre hombres y mujeres, considerando estas acciones como el principal camino para la equiparación de pensiones en el largo plazo. El texto, según puntualizó Europa Press, también aboga por establecer medidas de solidaridad financiadas con los presupuestos generales del Estado, y no con cotizaciones sociales, para garantizar el nivel de pensiones de mujeres que no pueden beneficiarse de las iniciativas de corrección de trayectorias.

El documento recomienda una evaluación periódica del impacto de las políticas de igualdad, estableciendo que se utilicen indicadores objetivos sobre brecha salarial, laboral y de pensiones para medir resultados. Según establece la proposición reproducida por Europa Press, esta revisión deberá estar a cargo de un organismo independiente, que asegure objetividad y rigor en la valoración de la efectividad de las medidas públicas en materia de igualdad de género.