(Cró) Jorge Martín gana la Sprint de Austin a 'Pecco' Bagnaia en la última vuelta

El piloto murciano Pedro Acosta, quien cruzó la meta en tercera posición durante la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, recibió una sanción posterior a la carrera por no cumplir la normativa sobre presión mínima en los neumáticos; el castigo de ocho segundos lo relegó al octavo lugar y permitió que Enea Bastianini subiera al podio. De acuerdo con la información publicada por Crónica, esta penalización se sumó a otros incidentes y sanciones que alteraron el resultado de la cita celebrada en el Circuito de las Américas (COTA), afectando no solo la clasificación final sino también la parrilla y las estrategias de varios pilotos.

Según reportó Crónica, el español Jorge Martín, representante de Aprilia, se adjudicó la victoria en la carrera sprint luego de superar en la última vuelta al campeón vigente Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati). Martín aseguró además el liderato provisional en el Campeonato Mundial con 57 puntos tras un adelantamiento decisivo, dando un giro significativo a la tabla general. La jornada estuvo marcada por movimientos en la cabeza de carrera, situaciones de pista y sanciones que modificaron la configuración del podio.

La clasificación para la parrilla del domingo también se vio afectada por decisiones tomadas tras la sesión de calificaciones. Según detalló el medio Crónica, el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) registró el mejor tiempo en la Q2 con 2:00.136, obteniendo la ‘pole position’, por delante de su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), un resultado idéntico al de la anterior ronda en Brasil. Sin embargo, tanto Bezzecchi como Luca Marini (Honda) recibieron sanciones de dos posiciones en la parrilla por obstaculizar una vuelta rápida del catalán Marc Márquez (Ducati). Márquez quedó finalmente en la sexta plaza de salida para el domingo, mientras que Pedro Acosta partirá segundo y Joan Mir (Honda) lo hará desde la quinta posición, según consignó Crónica.

En el desarrollo de la Sprint, compuesta por diez vueltas, Di Giannantonio perdió rápidamente posiciones tras la salida, cediendo el liderato a Bagnaia, quien se situó al frente tras aprovechar el tráfico en pista. Acosta se mantuvo cerca, con Márquez y Di Giannantonio batallando por las posiciones de podio. Un incidente entre Márquez y Di Giannantonio alteró la situación en la primera vuelta: Márquez, al intentar adelantar, se salió de la trazada y ambos terminaron fuera de carrera, según informó Crónica. Esta acción provocó la retirada de Di Giannantonio y dejó a Bagnaia con ventaja en la punta, mientras se abría la lucha por el podio con otros contendientes.

Durante la competencia, Jorge Martín comenzó su remontada superando primero a Joan Mir en la vuelta tres y más adelante a Acosta, situándose como el principal perseguidor de Bagnaia. Mientras tanto, Marco Bezzecchi mantenía opciones entre los favoritos, hasta que una caída a tres vueltas del final lo dejó sin posibilidades, lo que según Crónica facilitó el desenlace en las primeras posiciones.

Martín logró rebasar a Bagnaia en la última vuelta, asegurando la victoria y el liderato del campeonato. “Martinator” consiguió así no solo el triunfo en la Sprint, sino que se posicionó como el hombre a batir en el inicio de temporada de MotoGP.

Por otra parte, Acosta fue investigado al concluir la carrera por estar por debajo de la presión mínima requerida en los neumáticos. La sanción lo relegó al octavo puesto y permitió el ascenso de Enea Bastianini al tercer sitio del podio. Crónica agregó que Marc Márquez también fue penalizado por su accidente con Di Giannantonio y deberá cumplir una ‘long lap’ penalty durante la carrera del domingo, además de arrancar desde la sexta posición en la parrilla. Esta penalización influirá en las estrategias de los equipos y en el desarrollo de la carrera principal.

En otras categorías, según consignó Crónica, el colombiano David Alonso (Kalex) obtuvo inicialmente el mejor tiempo en la clasificación de Moto2 con un registro de 2:05.203, pero perdió la ‘pole position’ por una infracción similar sobre presión en los neumáticos, descendiendo hasta la decimoctava plaza. La primera fila en Moto2 la ocuparán el belga Barry Baltus (Kalex), el español Alonso López (Kalex) y el también español Ángel Piqueras (Kalex).

En Moto3, el murciano Álvaro Carpe (KTM) partirá desde la primera posición tras marcar 2:12.107 en la sesión clasificatoria. En esta categoría, la segunda posición la ocupará el irlandés Casey O'Gorman (Honda), a 0,412 segundos del líder, y la tercera, el argentino Valentín Perrone (KTM), a 0,419 segundos, según detalló Crónica.

Las sanciones por presión en neumáticos y los incidentes en pista han configurado un escenario diferente para las carreras del domingo. Los equipos y los pilotos deberán ajustar sus estrategias en función de la posición en la que partirán y de las penalizaciones que arrastran, afectando tanto a la lucha por el campeonato como a las expectativas individuales para la próxima jornada del Mundial de motociclismo.