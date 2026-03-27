La implementación de una prueba genética SYR única para cada atleta que desee competir en la categoría femenina de los Juegos Olímpicos será obligatoria desde Los Ángeles 2028, de acuerdo con la nueva normativa del Comité Olímpico Internacional (COI). Según informó Europa Press, esta decisión limitará el acceso a las pruebas femeninas únicamente a deportistas que acrediten genéticamente su sexo femenino, excluyendo a las mujeres transgénero de estas competencias. El COI explicó que la medida busca "proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina".

Esta nueva política, publicada por el COI el jueves pasado y detallada por Europa Press, entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sin efecto retroactivo. Las deportistas ya clasificadas bajo regulaciones previas o las competidoras de ediciones anteriores no se verán afectadas por el cambio. Para optar a la categoría femenina, será indispensable cumplir con el examen genético requerido, que solo deberá realizarse una vez en la vida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la decisión del COI a través de su cuenta en la plataforma Truth Social, manifestando: “Felicidades al Comité Olímpico Internacional por su decisión de prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos. ¡Esto solo está sucediendo gracias a mi contundente orden ejecutiva, que defiende a las mujeres y las niñas!”. Según consignó Europa Press, Trump atribuyó la adopción de esta normativa a la orden ejecutiva que firmó en febrero de 2025, la cual establecía restricciones a la presencia de mujeres transgénero en competiciones deportivas femeninas dentro del territorio estadounidense.

El COI justificó que la decisión se tomó tras un extenso proceso de revisión de sus reglas de género, iniciado después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Europa Press detalló que la revisión se produjo en un contexto de creciente debate respecto a la elegibilidad de las atletas para la categoría femenina. Entre los casos más notables que catalizaron el proceso de revisión se encuentran los de las boxeadoras Imane Khelif, de Argelia, y Lin Yu-ting, de Taiwán, quienes fueron descalificadas de los Campeonatos Mundiales por no superar las pruebas de elegibilidad, pero posteriormente lograron competir y obtener medallas de oro en París 2024. En ese momento, el COI había argumentado que ambas atletas podían participar porque habían nacido y se identificaban como mujeres.

El medio Europa Press especificó que la alineación entre la nueva normativa y la orden ejecutiva de Trump refuerza la tendencia global hacia regulaciones más estrictas sobre la participación de atletas transgénero en el deporte de alto nivel. El COI subrayó que la medida persigue asegurar condiciones de competencia justas en la categoría femenina, haciendo hincapié en la necesidad de igualdad de condiciones y seguridad para todas las participantes.

Las nuevas reglas del COI han generado comentarios y reacciones diversas, aunque en este anuncio oficial el protagonismo recaía principalmente en la aprobación de Trump y el marco regulatorio que conecta la política olímpica con la reciente legislación estadounidense. Según Europa Press, la política no afectará la distribución actual de medallas en ediciones previas y se aplicará solo de cara a futuras competiciones a partir de Los Ángeles 2028.

Fuentes del COI citadas por Europa Press apuntaron que el proceso de revisión de elegibilidad incluyó consultas con federaciones internacionales, expertos médicos y científicos, así como con representantes de organizaciones deportivas y atletas. El objetivo declarado fue establecer un criterio objetivo y verificable que defina el acceso a las categorías femeninas del deporte olímpico mundial, descartando exclusivamente motivos de autoidentificación de género o criterios distintos al indicado por la prueba genética SYR.

La implementación de la prueba genética SYR única, indicada como condición sine qua non para las mujeres atletas olímpicas desde Los Ángeles 2028, representa un cambio fundamental en el criterio de elegibilidad, desplazando los protocolos previos que consideraban análisis hormonales o el historial de identidad de género. Europa Press reportó que la política se articula dentro del marco de la seguridad y la equidad, dos valores destacados por el COI para sustentar el objetivo de resguardar la integridad de la competencia femenina.

El anuncio y la reacción positiva del presidente Trump subrayan la repercusión política de la medida, especialmente al alinearse con políticas nacionales impulsadas desde la Casa Blanca a partir de febrero de 2025. Europa Press documentó que la decisión del COI ha sido interpretada por Trump como una validación de sus iniciativas sobre el deporte femenino, consolidando la prohibición de que atletas transgénero compitan contra mujeres cisgénero en los torneos olímpicos femeninos.