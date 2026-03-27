Sernauto ve oportunidades en mercados como Brasil o África Occidental en el contexto arancelario global

El análisis de las oportunidades que ofrecen países africanos como Nigeria, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Camerún ha centrado parte del debate estratégico sobre la expansión internacional de los proveedores españoles de componentes de automoción. En este contexto, la Comisión de Comercio Exterior de Sernauto, durante su primera reunión del año en modalidad híbrida, evaluó el potencial de crecimiento de África Occidental como una de las regiones prioritarias para incrementar la proyección internacional del sector y contrarrestar el impacto de las barreras comerciales globales. Así se desprende de la información publicada por Sernauto.

El medio Sernauto detalló que la comisión abordó las principales tendencias del comercio exterior para el sector, enfatizando la necesidad de adaptarse al actual escenario arancelario, caracterizado por normativas cambiantes y una tendencia al proteccionismo en mercados clave. A lo largo de la sesión, los integrantes repasaron el plan de acciones de promoción internacional previsto para el periodo de 2026, que comprende iniciativas encaminadas a reforzar la presencia de empresas españolas en mercados estratégicos y a facilitar su participación conjunta en ferias internacionales líderes como Automechanika Estambul, Fráncfort, Shanghái y Dubái.

La estrategia discutida también incluyó el repaso de las principales líneas de actuación de la iniciativa Autoparts from Spain, integrada dentro del plan general. Según explicó Sernauto, esta iniciativa busca estrechar la visibilidad internacional del sector español, así como generar oportunidades comerciales en los países considerados prioritarios para la exportación. En relación con la prospección de nuevas regiones, la comisión subrayó la relevancia de África Occidental, destacando las recientes visitas y estudios llevados a cabo en países de la región, destinados a identificar tendencias del mercado y evaluar la demanda de productos automotrices.

Por otra parte, la sesión abordó de manera específica el potencial de Brasil como uno de los destinos clave para la exportación de componentes de automoción fabricados en España. Brasil, que ostenta el mercado de mayor tamaño en toda América Latina, ofrece perspectivas notables en el ámbito del aftermarket y está registrando una demanda en aumento de productos con un mayor valor añadido. No obstante, el análisis también señaló la complejidad del sistema fiscal brasileño, lo que exige a las empresas exportadoras realizar una planificación comercial exhaustiva antes de abordar el mercado. Según publicó Sernauto, la comisión recomendó que la entrada al mercado brasileño debe realizarse considerando estos retos y adaptando las estrategias de acceso para maximizar las oportunidades de negocio.

A nivel de política comercial, la comisión contó con un informe de José Manuel Freijo, representante de la Secretaría de Estado de Comercio, quien detalló la actual situación arancelaria de Estados Unidos. Entre sus observaciones se destacaron las últimas medidas implementadas por la administración estadounidense, dirigidas a imponer aranceles a productos automotrices y a reforzar las barreras comerciales para las empresas exportadoras europeas. Sernauto indicó que estas acciones forman parte de la tendencia actual hacia el proteccionismo observada en grandes mercados y que su impacto repercute directamente en la competitividad de las compañías españolas, obligando a adaptar y diversificar su enfoque internacional.

El papel de los acuerdos comerciales y la evolución de las normativas globales también formaron parte central del debate. De acuerdo con la información recogida por Sernauto, la comisión valoró las implicaciones del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, cuya aplicación provisional está programada para mayo de 2026. Este acuerdo prevé una reducción progresiva de los aranceles y abre el acceso a nuevas oportunidades para los proveedores europeos, sobre todo en segmentos de componentes de mayor valor. Sin embargo, el proceso plantea retos importantes vinculados a las reglas de origen, la existencia de barreras no arancelarias y las condiciones de competencia a las que deberán adaptarse las empresas españolas.

En paralelo, la sesión integró el análisis de las perspectivas de desarrollo en otras regiones, como India y Australia, mercados identificados por Sernauto como estratégicos tanto por su potencial de crecimiento como por su integración en la cadena de valor global del sector automotriz. Las discusiones resaltaron el interés de las empresas españolas en ampliar su presencia en estos mercados y aprovechar las oportunidades emergentes derivadas de la digitalización y la movilidad sostenible.

Según consignó Sernauto, la comisión compartió además los datos más recientes de comercio exterior del sector. Estas cifras reflejan un desempeño positivo en algunos mercados europeos y en destinos como Turquía, aunque se observaron caídas en envíos hacia países relevantes como Estados Unidos y China. Ante estas tendencias, la presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de Sernauto, Sonia López, expresó que “el actual contexto internacional obliga a las empresas del sector a reforzar su estrategia de diversificación de mercados y anticiparse a los cambios regulatorios y arancelarios”.

Las conclusiones extraídas a partir de la sesión reiteraron la importancia de prestar atención al dinamismo y la evolución de los acuerdos comerciales, así como de mantener una vigilancia permanente sobre los principales mercados para identificar nuevas oportunidades y riesgos. El enfoque aprobado en la reunión se dirige a ampliar la huella global del sector español de componentes de automoción y a fortalecer su posicionamiento frente a la volatilidad regulatoria y el incremento de las políticas proteccionistas que marcan el escenario internacional actual.