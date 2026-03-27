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Mueren cerca de 40 personas en bombardeos contra Isfahán y Qom en medio de la ofensiva de Israel y EEUU

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Alrededor de 40 personas han muerto este viernes a causa de sendos bombardeos ejecutados contra las ciudades iraní de Isfahán y Qom, en el centro del país, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las autoridades provinciales de Isfahán han señalado que un ataque lanzado contra una zona residencial de Haftun ha dejado 26 muertos, antes de especificar que entre los muertos hay siete niños. "Dado que es una zona obrera, los mártires son trabajadores que viven en la zona", han resaltado.

Asimismo, han destacado que "el enemigo estadounidense-sionista" ha lanzado en las últimas horas "dos zonas residenciales en Ziyar y Apadana, en Isfahán", si bien han apuntado que "no hay víctimas mortales", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Por otra parte, el gobernador de Qom, Akbar Behnamju, ha señalado que otras 18 personas han muerto en un ataque contra edificios residenciales de la ciudad, destruyendo diez viviendas y causando daños a cerca de 250. "Diez heridos han sido trasladados al hospital", ha afirmado.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

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