La UEFA multa con 30.500 euros al Celta por lanzamiento de objetos y encendido de bengalas en Lyon

Una de las infracciones destacadas por las autoridades futbolísticas europeas estuvo relacionada con la utilización de un puntero láser desde la grada, lo que representó uno de los motivos específicos del expediente sancionador. La noticia central, según informó la UEFA mediante un comunicado, se refiere a la imposición de una suma de 30.500 euros en multas al Real Club Celta de Vigo, resultado de varios incidentes vinculados tanto a la actuación de sus aficionados como a la conducta de los propios jugadores durante el encuentro de Europa League celebrado en Lyon, Francia.

El medio oficial de la UEFA detalló que la sanción económica se distribuye en cuatro apartados: el club debe abonar 15.000 euros por el lanzamiento de objetos desde las gradas, 1.500 euros por el uso de fuegos artificiales y bengalas, 8.000 euros específicamente por el empleo de un puntero láser y 6.000 euros por lo que el Comité de Control, Ética y Disciplina calificó como comportamiento inadecuado de los jugadores del equipo gallego. La resolución tuvo lugar después de una reunión del referido Comité el pasado miércoles, donde se evaluaron los hechos ocurridos en el duelo internacional.

El partido sujeto a análisis se disputó el 19 de marzo en el Groupama Stadium de Lyon. Correspondía a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Ese enfrentamiento terminó en victoria para el Celta, con un marcador de 2-0 sobre el Olympique Lyonnais. Con este resultado, el conjunto de Vigo aseguró su pase a los cuartos de final, luego de haber empatado 1-1 en la ida.

Según publicó la UEFA, los hechos que motivaron la investigación se produjeron durante distintos momentos del partido. Reportó el organismo que varios aficionados del Celta fueron detectados lanzando objetos al terreno de juego y encendiendo bengalas en el área local, acciones contrarias tanto a las medidas de seguridad de la competición como a la normativa general que regula la conducta en torneos de la UEFA. Estos hechos se consideraron suficientemente graves para derivar en la aplicación de sanciones económicas.

Por otra parte, la UEFA subrayó en su comunicado la implicación directa de los jugadores del Celta en hechos catalogados como comportamiento inapropiado, lo que incluye faltas reiteradas al reglamento durante el transcurso del partido. El Comité de Control, Ética y Disciplina valoró que esta conducta violó los estándares establecidos para el fútbol europeo en competiciones oficiales.

De acuerdo con los datos consignados por la UEFA, las decisiones del Comité buscan enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero ante episodios que puedan poner en riesgo la seguridad y el buen desarrollo de los partidos. La entidad recordó que tanto los clubes como sus aficionados y jugadores son responsables de mantener un ambiente que respete las normas establecidas.

En las sanciones económicas impuestas al Celta, el desglose específico permite conocer el enfoque detallado de la investigación: 15.000 euros por el lanzamiento de objetos responde a uno de los apartados más penalizados en la normativa; el encendido de bengalas, con 1.500 euros de multa, se consideró una infracción frente a la seguridad del recinto y de los asistentes. Los 8.000 euros impuestos por la utilización de puntero láser reflejan un criterio de castigo ante intentos de interferir en el desarrollo del juego y afectar la concentración de los jugadores rivales. Finalmente, el monto de 6.000 euros vinculado a la conducta inapropiada de los futbolistas detalla la responsabilidad directa del plantel en el episodio.

El medio UEFA especificó que el anuncio de la sanción se realizó a través de una nota de prensa posterior a la reunión del Comité, lo que confirma el procedimiento estándar realizado por los órganos de gobierno del fútbol europeo tras la revisión de incidentes en torneos internacionales. El partido entre Celta y Olympique Lyonnais se mantiene como uno de los encuentros de mayor repercusión para la entidad gallega por el avance a una nueva fase en Europa, aunque el resultado positivo en lo deportivo ha quedado acompañado ahora por las repercusiones disciplinarias reseñadas en el expediente oficial.

El reporte publicado por la UEFA cierra el actual episodio sancionador, aunque advierte que cualquier reincidencia en futuras competiciones podría derivar en multas de mayor gravedad o en sanciones adicionales, según lo permitido por la normativa interna del organismo rector del fútbol europeo.