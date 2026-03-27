La UE pide al Gobierno de Siria aplicar las recomendaciones de la ONU sobre Sueida y reclama rendición de cuentas

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas accedió, por primera vez en años, a realizar indagaciones directas en el interior de Siria gracias a la autorización concedida por autoridades de transición. Esta apertura ha sido reconocida por la Unión Europea, que subrayó el papel del Comité Nacional de Investigación sirio y señaló la importancia de este acceso como un paso para esclarecer los hechos en Sueida. Sobre la base de los resultados obtenidos por la comisión de la ONU, la UE solicitó acciones inmediatas al gobierno de Siria y a todos los actores involucrados en los enfrentamientos registrados en julio de 2025 en la provincia de Sueida. Según informó la agencia Europa Press en base al comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), se reclamó la aplicación “rápida y transparente” de todas las recomendaciones propuestas en el informe investigativo.

El SEAE calificó el informe como una aportación determinante a los esfuerzos internacionales encaminados a establecer justicia y depurar responsabilidades en Siria. De acuerdo con Europa Press, la UE instó a todos los responsables de violaciones de derechos humanos durante los episodios de violencia a rendir cuentas ante la justicia y destacó la necesidad de una reparación efectiva para las víctimas. Las garantías de no repetición de estos abusos, junto con la promoción del diálogo y la confianza entre comunidades, se consideran condiciones esenciales para la reconciliación nacional y para que el país logre avanzar en un proceso de transición política que incluya y respete los derechos fundamentales de toda la población.

La declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior se difundió en respuesta a la publicación este viernes de un nuevo informe de Naciones Unidas que señala que el gobierno de Damasco no ha emprendido pasos significativos para abordar la situación en Sueida ni ha presentado avances concretos tendentes al esclarecimiento de responsabilidades por la ola de violencia registrada entre el 14 y el 19 de julio de 2025. Según publicó Europa Press, la comisión de investigación documentó que en ese periodo se desarrollaron tres fases de violencia en la provincia, con actuaciones de fuerzas gubernamentales —que incluyeron tanto a las Fuerzas de Seguridad Interna como al Ejército Árabe Sirio— y de grupos drusos y beduinos.

La primera ola comenzó con operaciones del gobierno, señaladas en el informe como responsables de asesinatos, ataques directos contra civiles, agresiones indiscriminadas, detenciones y secuestros arbitrarios, torturas, saqueos, destrucción de bienes civiles y violencia sexual y de género. Europa Press consignó que el informe extendió acusaciones similares a los grupos drusos y beduinos durante las fases subsiguientes, aunque remarcó que el episodio inicial resultó el más letal de todos. La comisión de Naciones Unidas detalló además que la tercera ola, en la que combatientes tribales atacaron a comunidades drusas civiles, se distinguió por su nivel de destrucción: unas 35 localidades drusas resultaron completamente incendiadas y la mayoría de los comercios de sus habitantes fueron saqueados.

El llamamiento europeo incluyó una exhortación particular a todos los actores externos para que cumplan plenamente con el respeto a la unidad, independencia, soberanía e integridad territorial de Siria. El SEAE reiteró, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, el compromiso de la UE con una transición pacífica e inclusiva en ese país, capaz de garantizar la protección de los derechos humanos sin distinción de ningún tipo entre sus ciudadanos.

El informe de la comisión independiente de la ONU presentado esta semana denunció la falta de rendición de cuentas y de mecanismos eficaces en Siria para evitar la repetición de patrones de violencia. Según el documento, ninguna parte se encuentra exenta de responsabilidad en la comisión de violaciones al derecho internacional humanitario durante esos días en Sueida, incluida la participación directa del Ejército Árabe Sirio y fuerzas asociadas en las acciones documentadas.

El Servicio Europeo de Acción Exterior remarcó, según Europa Press, que la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición se consideran imprescindibles para avanzar hacia una reconciliación nacional y lograr una transición política efectiva. Por último, Europa Press informó que la UE celebró que la comisión de investigación de Naciones Unidas haya recibido autorización para realizar su labor dentro del territorio sirio, lo que facilitó una documentación más completa y precisa sobre el terreno.