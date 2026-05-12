Ghana autoriza evacuar a 300 ciudadanos de Sudáfrica tras la ola de ataques xenófobos

Nairobi, 12 may (EFE).- El presidente de Ghana, John Mahama, autorizó la “evacuación inmediata” de 300 ghaneses que residen en Sudáfrica tras la oleada de ataques xenófobos contra migrantes africanos, informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores ghanés, Sam Ablakwa.

“Estos ghaneses, en situación de vulnerabilidad, habían seguido las recomendaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y se habían registrado en nuestra Alta Comisión en Pretoria para ser rescatados tras la reciente ola de ataques xenófobos”, indicó el ministro en la red social X.“El Gobierno de Ghana seguirá velando por el bienestar de todos los ghaneses, tanto en el país como en el extranjero”, cerró Ablakwa.

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La medida del Gobierno de Mahama ocurrió semanas después de que se viralizaran vídeos en medios de comunicación y redes sociales en los que se muestran ataques y manifestaciones contra migrantes en Sudáfrica.

Ghana anunció que pedirá a la Unión Africana (UA) abordar los ataques xenófobos y envíar una “misión de investigación” a Sudáfrica en la próxima reunión semestral de los Estados miembros que se realizará en El Alamein (Egipto) entre el 24 y 27 de junio próximos.

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El Ejecutivo sudafricano calificó de "lamentable" y advirtió de que, si se abre ese debate, exigirá analizar también la falta de democracia y buena gobernanza en los países de origen de los migrantes.

Sin embargo, la tensión se expandió a países como Guinea-Bisáu y Nigeria que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios. Este último país informó que unos 130 nigerianos solicitaron ser repatriados tras los ataques.

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Los gobiernos de Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en el país sudafricano que acoge a casi tres millones de personas, de las cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.

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Esto ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW). EFE