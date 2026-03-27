ByteDance rectifica y lanza oficialmente Seedance 2.0 en CapCut, pero con restricciones para las imágenes con derechos

La posibilidad de crear vídeos ultrarrealistas mediante inteligencia artificial registró un nuevo episodio cuando un contenido generado mostró a Brad Pitt y Tom Cruise en una pelea dentro de un edificio en ruinas. Este ejemplo encendió el debate sobre el uso no autorizado de imágenes de personas reales, además de poner en cuestión el respeto a la propiedad intelectual en aplicaciones tecnológicas avanzadas. En este contexto, Surge la noticia de que ByteDance, la empresa tecnológica china, ha dado luz verde al lanzamiento de Seedance 2.0 en CapCut, integrando limitaciones estrictas para evitar estos problemas.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios, ByteDance anunció la disponibilidad oficial de su sistema Dreamina Seedance 2.0 para la generación de vídeos mediante inteligencia artificial en CapCut, su popular herramienta de edición. La compañía subrayó que, tras un proceso de revisión, la nueva versión incluye restricciones específicas destinadas a proteger los derechos de autor y prohibir la creación de ‘deepfakes’, término que describe los vídeos manipulados de personas reales. Según consignó la tecnológica china, la decisión de posponer el lanzamiento se dio luego de conflictos con representantes de la industria del cine de Hollywood, quienes señalaron el riesgo de usar contenidos con derechos sin limitación.

El lanzamiento de Seedance 2.0 se había suspendido oficialmente el 16 de marzo, cuando ByteDance enfrentó críticas de distintos representantes del sector audiovisual en Estados Unidos. Los estudios y sindicatos señalaban preocupaciones sobre el uso indebido de imágenes realistas de personas conocidas, así como la reproducción de contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización. Tras este periodo, la empresa anunció que su replanteamiento del proyecto incluye ahora mecanismos adicionales para regular y limitar el uso de la nueva inteligencia artificial en CapCut.

Según lo publicado por ByteDance en su portal, las nuevas reglas prohíben expresamente la generación de vídeos a partir de imágenes que contengan rostros identificables de personas reales. El bloqueo también afecta a cualquier intento de utilizar fotografías protegidas por derechos, cerrando así la puerta a su empleo no autorizado en la creación de vídeos. Adicionalmente, la aplicación ahora cuenta con sistemas avanzados de supervisión y métodos proactivos para identificar y restringir contenidos ilegales o potencialmente dañinos.

La plataforma ha incorporado una “marca de agua invisible”, que se aplica automáticamente a todos los vídeos generados mediante Seedance 2.0. Este identificador digital facilita la rastreabilidad del origen de los contenidos y permite a la empresa “tomar medidas” en caso de que se produzcan violaciones a las normas, incluso si el vídeo se distribuye o modifica lejos del ecosistema de CapCut. Además, CapCut ya venía utilizando marcas de agua visibles y credenciales C2PA, acreditando el empleo de inteligencia artificial en la creación del contenido. Según explicó ByteDance, estas etiquetas y certificaciones ofrecen más transparencia sobre el modo en que se han producido los vídeos.

La tecnológica precisó que, para la identificación de contenido generado mediante IA, se cuenta con la posibilidad de reportar posibles infracciones dentro de la propia aplicación. Así mismo, la empresa colabora con creadores y titulares de derechos para agilizar la monitorización y la eliminación de vídeos que contravengan las pautas establecidas. Según reportó la propia ByteDance, la compañía se apoyará en la experiencia de expertos y comunidades creativas para ajustar el funcionamiento de Seedance 2.0 y responder de manera flexible a los desafíos que puedan surgir en la expansión internacional de la herramienta.

El despliegue de Seedance 2.0, según especificó la empresa, se hará de forma paulatina y en principio solo estará disponible para quienes tengan una suscripción de pago a CapCut en Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia, Brasil y México. Este modelo de acceso controlado permitirá evaluar su aceptación y funcionamiento antes de considerar una expansión más global.

ByteDance destacó que la versión presentada de Seedance 2.0 integra mejoras que buscan ofrecer resultados profesionales tanto en la calidad visual como en el aspecto sonoro, con presencia de efectos realistas y sonido estéreo de doble canal, según los detalles entregados por la compañía desde la presentación inicial del modelo en China efectuada en febrero pasado. La empresa remarcó en su comunicado que las medidas adoptadas siguen la línea de esfuerzos previos ya aplicados en CapCut con miras a reforzar la transparencia y prevenir el uso indebido de la inteligencia artificial.

En el comunicado distribuido por ByteDance, la tecnológica reiteró su compromiso de mantener una comunicación directa con especialistas y agrupaciones dedicadas a la creatividad, a medida que avanza la implementación de Seedance 2.0, y mencionó que su objetivo central es “aprender y mejorar continuamente en las formas en que este modelo puede empoderar la creatividad humana”.