Arranca la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera

La tecnología aplicada a la seguridad vial será uno de los factores destacados durante los próximos días en las carreteras españolas, pues el reciente refuerzo del teléfono 011 con inteligencia artificial y la obligación de portar la baliza luminosa V-16 marcarán esta Semana Santa, que concentra uno de los mayores movimientos de población previstos del año. Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), entre el viernes 27 y el lunes 6 de abril se calcula que más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido cruzarán la red vial española, con una primera fase intensiva desde las 15:00 horas de este viernes y hasta la medianoche del domingo, periodo en el que se prevén hasta 4,3 millones de trayectos por carretera.

El operativo especial, detalló el departamento dirigido por Pere Navarro, contará con una coordinación reforzada de medios humanos y técnicos para controlar el flujo de vehículos y minimizar los riesgos en la red viaria. El dispositivo incluye la máxima disponibilidad de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal en los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y equipos de mantenimiento, así como los distintos servicios de emergencia. De acuerdo con lo publicado por la DGT, a este despliegue se suman radares fijos y móviles, cámaras de vigilancia y control del uso de teléfonos móviles y del cinturón de seguridad, además del uso de medios aéreos, que operarán diariamente durante la operación.

El medio ha detallado que la operación se dividirá en dos fases. La segunda etapa comenzará el miércoles 1 de abril y finalizará el lunes 6, festivo en varias comunidades autónomas, como Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. El objetivo es absorber el mayor volumen posible de tráfico durante los días punta, en los que los desplazamientos tienden a concentrarse hacia zonas litorales y rurales.

La gestión del tráfico en las zonas más conflictivas prevé la implantación de carriles reversibles y adicionales, con señalización extra, balizamiento y conos en puntos de especial congestión. Tráfico reconoce, según publicó la DGT, que estas medidas contribuyen a mejorar la fluidez en determinados ejes, aunque pueden llegar a percibirse como una limitación para quienes circulan en sentido contrario, debido a la reducción temporal de carriles. Con el fin de facilitar la movilidad, también se refuerzan los itinerarios alternativos, que pueden consultarse en la web del organismo. Como parte de las acciones para asegurar la fluidez, se suspenderán las obras en viales, se restringirá la celebración de eventos deportivos y ocupaciones de la calzada, y se limitará la circulación de camiones, en especial los que transportan determinadas mercancías, en horarios y tramos específicos.

Entre las novedades relevantes durante este éxodo de Semana Santa, la DGT ha recordado que desde el 1 de enero es obligatorio el uso del dispositivo V-16 para señalizar cualquier incidencia que obligue a detener el vehículo. La luz V-16, además de ser visible físicamente, transmite señales virtualmente a navegadores y teléfonos, así como a los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras, permitiendo que otros conductores adopten precauciones adicionales antes de llegar a la zona afectada. Según Tráfico, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de aproximadamente 2.700 incidencias diarias a través de este sistema.

De acuerdo con la DGT, también se han introducido mejoras en el servicio de atención telefónica del 011. Ahora incorpora capacidades avanzadas, como la transcripción automática de conversaciones, la identificación de temas clave y una función que permite detectar el estado emocional del usuario al otro lado de la línea. Estas innovaciones pretenden mejorar la eficacia del servicio, facilitando al mismo tiempo la evaluación continua y la optimización de la atención al ciudadano que consulta el estado de las vías o reporta incidencias.

La seguridad de los motoristas aparece como una de las preocupaciones principales del operativo. Según consignó el medio, durante la Semana Santa del año anterior se registraron 27 víctimas mortales en 26 accidentes viales, entre las cuales ocho eran motociclistas. Este año, la DGT apela al respeto de las normas para reducir la siniestralidad, recordando especialmente a este colectivo la importancia de adoptar medidas de autoprotección.

El organismo remarcó la conveniencia de planificar con anticipación las rutas, consultar el estado de las carreteras e informarse sobre cualquier incidencia a través de diferentes canales de comunicación, incluidos las cuentas oficiales en la red social X, los boletines informativos de radio y televisión, y el teléfono 011. Para reforzar la seguridad, la DGT reiteró la prohibición del uso del teléfono móvil al volante, instando a los conductores a no ponerse al volante ni permitir que lo hagan si han consumido alcohol u otras sustancias, además de respetar estrictamente los límites de velocidad y el resto de las normas vigentes.

Ante el flujo previsto de millones de vehículos, la DGT busca que los desplazamientos se desarrollen dentro de los parámetros de seguridad establecidos, destacando la importancia de sus acciones preventivas y de la colaboración ciudadana para procurar un retorno sin incidencias durante el periodo vacacional de Semana Santa.