La Embajada de Venezuela agradece la cooperación española tras los terremotos

La Embajada de Venezuela en España ha trasladado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, su agradecimiento por la cooperación española tras los trágicos terremotos ocurridos en el país el pasado 24 de junio.

Saiz ha firmado este jueves en el libro de condolencias que han dispuesto en la Embajada en honor a los fallecidos en los sismos y se ha encontrado con el embajador venezolano, Timoteo Zambrano.

"Trasladamos a la portavoz del Gobierno el agradecimiento de todo el pueblo venezolano por las iniciativas de cooperación y de atención a las consecuencias de los sismos", ha escrito la Embajada en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha afirmado que Saiz ha reiterado el compromiso del Ejecutivo español de "continuar en el largo plazo acompañando a los venezolanos en la atención a esta tragedia".

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Además de Elma Saiz, esta semana ha pasado por la Embajada para firmar en el libro de condolencias otros representantes como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que mostró este miércoles su "respeto y afecto al pueblo venezolano" y su pésame.

También el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, que manifestó su "cariño y solidaridad con el bravo pueblo venezolano". "Nuestro ánimo está con las víctimas y sus allegados", expresó en sus redes sociales.

MÁS DE 3.800 MUERTOS

Por el momento, las autoridades venezolanas cifran en más de 3.800 el número de víctimas mortales derivadas de los potentes terremotos registrados en el centro de la costa de Venezuela, mientras que la cifra de personas heridas se mantiene en 16.740 personas.

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Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha elevado este jueves la cifra de españoles fallecidos hasta los 40.

Tras los terremotos, el Gobierno envió efectivos de la UME y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para colaborar en las labores de rescate. Asimismo, viajaron varios equipos de bomberos de comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Murcia o la Comunidad de Madrid.

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