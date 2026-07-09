El histórico tapiz de Bayeux sale de Francia rumbo al Reino Unido

París, 9 jul (EFE).- El tapiz de Bayeux emprendió este jueves por la noche su traslado desde Normandía (noroeste de Francia) hasta Londres, donde será exhibido en el Museo Británico entre el próximo 10 de septiembre y el 11 de julio de 2027, según las prensa local.

Se trata de un préstamo sin precedentes para esta obra de casi 1.000 años de antigüedad, que relata la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066 y cuya salida hoy de Bayeaux con un fuerte dispositivo de seguridad fue emitido en vídeo por el diario 'Oueste France' en su página web.

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El bordado, de cerca de 70 metros de longitud, fue cargado en un camión bajo medidas de seguridad estrictas y transportado en un contenedor especialmente diseñado para amortiguar vibraciones y protegerlo de los cambios de temperatura y humedad.

El recorrido incluye el cruce del canal de la Mancha antes de su llegada a la capital británica.

Por razones de conservación, el tapiz será expuesto allí en posición horizontal, a diferencia de su presentación habitual en vertical en Bayeux, y se prevé que sea una de las muestras más exitosas de las llevadas a cabo en el Museo Británico.

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El traslado ha suscitado críticas entre especialistas y defensores del patrimonio, que alertan del riesgo que supone mover una pieza única y extremadamente frágil. Una petición contra el préstamo reunió más de 78.000 firmas en Francia.

Tras concluir la muestra en Londres, el tapiz regresará a Bayeux, donde será instalado en un museo renovado. EFE