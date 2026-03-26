El Ministerio de Defensa de Somalia destacó la relevancia estratégica de Mubarak, una de las zonas que recientemente lograron arrebatar al grupo Al Shabaab durante el mes de Ramadán, al informar sobre los esfuerzos actuales dirigidos a restaurar la normalidad en la región. La cartera señaló que se está trabajando para volver a habilitar rutas principales que antes permanecían bloqueadas por la organización armada. En este contexto, las autoridades confirmaron la muerte de más de 40 presuntos miembros de Al Shabaab tras una operación conjunta con tropas ugandesas de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) en la región de Bajo Shabelle, ubicada al norte de Mogadiscio.

Según reportó el Ministerio somalí en un comunicado citado por diversas agencias, la incursión se llevó a cabo específicamente en Mubarak, con enfrentamientos que resultaron también en un número indeterminado de heridos entre los integrantes de Al Shabaab. El Ministerio subrayó que las fuerzas somalíes planean mantener el despliegue de operaciones similares para reforzar la seguridad de los civiles, impedir el resurgimiento de la violencia y erradicar a los miembros restantes de la organización, incluso en aquellos lugares donde intenten ocultarse. Tal como consignó el propio Gobierno, la Misión de la Unión Africana en Somalia no se ha pronunciado públicamente respecto al despliegue más reciente.

El anuncio sucede en un momento donde, tal como detalló el Ministerio de Defensa y recogió la prensa internacional, Al Shabaab ha intensificado sus ataques en varios puntos del país, ocupando incluso zonas localizadas al norte de la capital. Este incremento de la actividad insurgente llevó a las autoridades somalíes a fortalecer la cooperación con clanes y milicias locales, buscando consolidar los avances militares y limitar las capacidades operativas del grupo.

De acuerdo con los antecedentes divulgados por el Ministerio y recogidos por medios internacionales, la ofensiva en Bajo Shabelle forma parte de la estrategia que la administración presidida por Hasán Sheij Mohamud adoptó desde mayo de 2022. El presidente incluyó la lucha contra Al Shabaab como eje prioritario de sus políticas y promovió la colaboración tanto con fuerzas regionales como con aliados internacionales. Bajo esta directriz, el Gobierno desarrolló ofensivas concentradas en territorios considerados clave para la logística y movilidad del grupo armado, como es el caso de Mubarak.

El Ministerio también informó que continúa la rehabilitación y reapertura de infraestructuras críticas en las áreas recuperadas, elemento que vincula directamente con la necesidad de reactivar la vida cotidiana de los habitantes y garantizar que las comunicaciones terrestres no sigan bajo control del grupo. Esta labor, indicaron las autoridades, se apoya en la vigilancia constante con patrullas y la coordinación con tropas extranjeras destacadas bajo la bandera de la Unión Africana.

En el comunicado, el Ministerio somalí reiteró que, pese a las victorias obtenidas sobre el terreno, Al Shabaab mantiene la capacidad de reorganizarse y lanzar ataques esporádicos contra posiciones estatales y civiles. El Gobierno, según especificaciones oficiales recogidas por la prensa, asume que la presión sostenida es necesaria para “garantizar la seguridad de los civiles y eliminar a los elementos terroristas allá donde intenten esconderse”. Esta postura responde al patrón observador desde la llegada de Hasán Sheij Mohamud al poder, cuando la administración enfatizó el combate frontal al grupo y su influencia en regiones rurales y periurbanas.

Diversos analistas citados por medios locales y regionales han destacado que la reactivación de las rutas terrestres en Bajo Shabelle puede repercutir en la relativa seguridad de las comunidades y en la recuperación de actividades económicas. El Ministerio de Defensa puntualizó que, aunque la colaboración con la AUSSOM resultó esencial en la reciente operación contra Al Shabaab, la misión aún no emitió un comentario oficial sobre el resultado de este enfrentamiento en Mubarak.

La intensificación de los enfrentamientos, según datos de inteligencia difundidos por el propio Gobierno y recogidos por la prensa, coincidió con un aumento en el involucramiento de milicias comunitarias. Estos grupos, muchas veces organizados por ancianos tribales o líderes locales, han nutrido la resistencia contra Al Shabaab y han colaborado con unidades regulares, permitiendo así avances en las zonas rurales.

El Ministerio detalló que las operaciones en zonas recientemente liberadas forman parte de una campaña más amplia, dirigida a consolidar el control estatal y frustrar los intentos de Al Shabaab por reconstruir su presencia en estas áreas. Las acciones militares, aseguran portavoces oficiales citados por medios internacionales, continuarán con la meta de restaurar la autoridad gubernamental y atender las demandas básicas de la población en Bajo Shabelle y otras regiones afectadas por el conflicto.

En conjunto, la ofensiva lanzada por las fuerzas nacionales y las tropas ugandesas de la misión de la Unión Africana en Somalia representa un nuevo intento por debilitar estructuralmente a Al Shabaab y contener la propagación de la inseguridad en el entorno de la capital y zonas colindantes, según informaciones reiteradas del Ministerio de Defensa y recogidas en los principales portales internacionales de noticias.