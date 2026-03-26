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Sánchez confía en el apoyo al decreto anticrisis: "Es ahora cuando se demuestra el verdadero patriotismo"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico que está atravesando el país y apoyen hoy en el Congreso de los Diputados el real decreto ley de medidas ante las consecuencias económica del conflicto en Oriente Próximo.

"Es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado y, hasta incluso, el verdadero patriotismo. Y no hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares la factura de la luz", ha señalado el jefe del Ejecutivo durante su participación en la VI edición del 'Foro Económico' de eldiario.es.

Además, el jefe del Ejecutivo, ha recordado que con este plan de respuesta a los efectos de la guerra que se somete este jueves a votación también se garantiza el futuro de miles de pequeñas y medianas empresas o la viabilidad de muchas explotaciones agrarias y ganaderas.

"La guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, pero no podemos dejar que esa guerra la paguen los 20 millones de hogares españoles", ha enfatizado el presidente.

Según Sánchez, la guerra en Oriente Medio es una catástrofe y un gran error desde el punto de vista "político geopolítico y sin duda económico", que no solamente ya se está midiendo en términos humanitarios con millones de desplazados y miles de personas muertas, sino que además desestabiliza una "arteria fundamental del comercio internacional", como es el Estrecho de Ormuz.

"Esto amenaza con un terremoto económico global del cual probablemente estemos viviendo y sufriendo las primeras consecuencias en términos de réplica y ya está impactando en los bolsillos de nuestros conciudadanos", ha lamentado el presidente.

NUEVO IMPULSO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Aparte de la respuesta inmediata que pretende dar el Gobierno con su plan, Sánchez ha destacado que, si se convalida el Real Decreto Ley, también se dará un nuevo impulso a la transición verde y a la transformación energética.

"Este es un Gobierno comprometido en la lucha y la mitigación y adaptación al cambio climático, sino que además nos hace estar mejor preparados para shocks energéticos como los que venimos viviendo desde hace ya unos cuantos años, tal y como acaba de reconocer nada más y nada menos que el FMI", ha destacado.

Como ejemplo, el presidente ha señalado que, la semana pasada, en plena guerra en Irán, la electricidad en España fue un 25% más barata que en Francia, tres veces más barata que en Alemania y cuatro veces más barata que en Italia.

"Es verdad que hay algunos que siguen empeñados en atacar este modelo, calificándolo de dogmatismo climático, cuando es justamente lo contrario", ha señalado.

En el actual contexto, a la hora de abordar los debates sobre la competitividad en Europa, Sánchez ha señalado que estos datos da a España "una cierta autoridad y una cierta legitimidad" para decirle a Europa que abandonar el Pacto Verde, como pretende la derecha y buena parte de las fuerzas conservadoras, "es una muy mala idea".

"Es una muy mala idea para hacer frente a la emergencia climática y una pésima idea para defender el bolsillo de los hogares del tejido industrial, en definitiva del tejido productivo en nuestro país", ha enfatizado.

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