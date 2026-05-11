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Fráncfort cierra en tablas tras la subida del precio del petróleo

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Fráncfort (Alemania), 11 may (EFE).- La Bolsa de Fráncfort cerró este lunes en tablas, sin apenas variación porcentual (+0,05 %), tras la subida del precio del petróleo porque no se vislumbra que la guerra en Irán vaya a terminar pronto.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 0,05 % hasta 24.350,28 puntos.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "inaceptable" la respuesta iraní a su plan de paz, sin que haya trascendido oficialmente el contenido de ninguno de los intercambios.

El crudo Brent, de referencia en Europa, se encareció un 3 % y llegó hasta 105 dólares el barril, pero la renta variable alemana reaccionó de forma moderada.

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El constructor de maquinaria e instalaciones industriales Gea bajó un 4,9 %, hasta 56,35 euros, después de publicar los resultados del primer trimestre.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 2,7 %, hasta 1.185,60 euros, pese a anunciar un acuerdo con Deutsche Telekom para desarrollar un escudo antidrones.

Sus acciones cayeron el viernes casi un 10 % tras los comentarios negativos de analistas del banco de inversión estadounidense JP Morgan y de Bernstein Research.

El fabricante de artículos deportivos Adidas cayó un 3,5 %, hasta 141,70 euros, Beiersdorf (Nivea) cedió un 2,7 %, hasta 70,14 euros, mientras que la empresa de venta de moda por internet Zalando subió un 1,7 %, hasta 20,21 euros.

La empresa de energía E.on subió un 1,9 %, hasta 18,25 euros, después de anunciar la compra de la británica Ovo.

El grupo químico BASF ganó un 3,5 %, hasta 53,46 euros, mientras que el distribuidor de químicos Brenntag avanzó un 3,2 %, hasta 62,86 euros. EFE

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